WhatsApp también permitirá autodestruir las fotos que envías en un mensaje

Tras unos días de poco ruido, WhatsApp está comenzando a darnos titulares de nuevo, sobre todo con las nuevas funciones que podremos realizar con la app de mensajería en el futuro. Una de las funciones más controvertidas y polémicas que hemos conocido sobre la app de mensajería es la de poder enviar mensajes que se autodestruyen. Esto ha sido todo un hito para la aplicación, aunque ya estaba presente en otras apps. Ahora que tenemos esta función en nuestro móvil vamos a tener la posibilidad de ampliar esta autodestrucción, con nuevos tipos de mensajes, que también se van a poder destruir de manera automática, como son las imágenes.

Una función que abre algunos interrogantes

De nuevo sido desde WABetaInfo como hemos conocido la existencia de esta nueva funcionalidad. Y no se trata esta vez de una funcionalidad que se encuentre integrada en el código fuente de la app, sino que desde este medio saben que WhatsApp ya está trabajando en el desarrollo de la autodestrucción de imágenes. Tanto es así que han creado un concepto que nos muestra cómo funciona esta nueva característica para los chats de la app de mensajería.

El proceso se llevará a cabo gracias a un icono que vemos junto a la barra de composición de mensajes, que habrá que pulsar para que se active esta funcionalidad. Cuando lo hagamos veremos un mensaje en el que se nos avisa que la imagen se borrará en el momento en que dejemos el chat, cuando salgamos de él. Por tanto serán mensajes que estarán presentes en los chats el mismo tiempo que permanezcamos nosotros en ellos con una conversación activa. Pero esta nueva función a la vez presenta algún interrogante, que tendrá que resolverse durante su desarrollo.

Ya que se entiende que una imagen efímera, que se autodestruye, no tiene ánimo de continuidad, por lo que la persona que la envía no querrá que nadie pueda inmortalizarla antes de que esta se borre. Por tanto lo normal sería que se pudiera evitar el guardado de las imágenes mediante capturas de pantalla. O dicho en otras palabras. Lo normal sería que se impidieran las capturas de pantalla con este método de envío activado, de lo contrario no tendría mucho sentido enviarlas si sabemos que la otra personas las va a poder inmortalizar. De momento son solo elucubraciones, pero desde luego sería lo más lógico.

Igualmente es de esperar que las imágenes que se manden con este formato no puedan ser descargadas automáticamente por el receptor en su móvil, como sí pasa por ejemplo con las demás imágenes de WhatsApp, si tenemos activada la opción, que se descargan en el momento de pulsar para verlas. Así que parece que en unas semanas o meses tendremos también la posibilidad de enviar estas imágenes, y por supuesto de recibirlas, veremos entonces qué tal lo reciben los usuarios. Sin duda una serie de características que dinamizarán la app de mensajería, y que la acercará así a algunos de sus oponentes, pudiendo llegar quizás a más usuarios para recuperar a todos esos que han decidido dejarla atrás por otras alternativas como Signal o Telegram.