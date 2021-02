WhatsApp suspenderá tu cuenta si utilizas alguna de estas apps

La aplicación de mensajería de Facebook es sin duda la más popular de cuantas se utilizan para nuestros móviles, de hecho cientos de millones de personas la utilizan todos los días y quieren exprimirla a fondo. La personalización es uno de los aspectos donde la app ha sido más criticada por su inmovilismo, lo que ha beneficiado a la aparición de distintas apps relacionadas con ella que nos permiten contar con un nivel de personalización mucho mayor. Estas apps aunque han tenido un uso marginal, dado el gran número de usuarios de WhatsApp, supone igualmente un importante número usuarios activos. Pues bien, todos estos tendrán un problema si utilizan esas apps alternativas a WhatsApp.

WhatsApp no da tregua a las apps alternativas

Hace años era bastante habitual rootear el teléfono, tanto si era Android como un iPhone, e instalar apps alternativas a prácticamente todo lo que teníamos instalado, también a WhatsApp. Apps como WhatsApp Plus o GB WhatsApp eran las favoritas para contar con características en los chats que no estaban disponibles en la app original. Como por ejemplo para disfrutar de una mayor personalización de los chats, hacer un seguimiento más minucioso de otros contactos, sobre cuándo escribía o leían nuestros mensajes.

WhatsApp | Foto de Aleksandar Pasaric en Pexels

Pues bien, WhatsApp durante años miró para otro lado con estas apps, pero de un tiempo a esta parte se ha puesto seria con aquellos que las utilizan. Ahora vemos directamente en la página de preguntas y respuestas de la app de Facebook cómo se menciona a estas dos apps específicamente. Y se recuerda a los usuarios de estas que sus cuentas de WhatsApp serán suspendidas si las utilizan en apps de este tipo. Porque lo que ocurre es que para utilizar esas apps es necesario que utilicemos nuestra cuenta oficial de WhatsApp, ya que estas app se basan lógicamente en el uso básico de WhatsApp, para después añadirle sus capas de personalización.

WhatsApp entiende que el uso de esas apps viola sus condiciones de servicio. Por tanto todos aquellos usuarios que las utilicen verán como su cuenta queda suspendida temporalmente, al menos ese es el mensaje que verá cuando utilicen su cuenta desde estas apps. En el caso de que después de haber sido suspendida la cuenta de WhatsApp, no utilizamos la app oficial de nuevo, veremos cómo la cuenta pasa a ser suspendida de forma definitiva. Por tanto lo que quiere WhatsApp con este movimiento es reducir al mínimo el uso de apps no oficiales.

El problema de utilizar una app de este tipo es que los usuarios no tienen las mismas oportunidades a su alcance, o lo que es lo mismo, quienes utilizan estas aplicaciones tienen más herramientas a mano para alterar algunas características de WhatsApp. Sobre todo a la hora de ocultar información a la otra persona que está chateando con nosotros. Por tanto se produce un desequilibrio real entre características disponibles para cada usuario, lo que fomenta las relaciones desiguales y con privilegios entre unos usuarios y otros de la app. Por tanto si te has planteado usarlas, olvídalo, tarde o temprano te suspenderán la cuenta. Si no estás contento con WhatsApp, mejor busca otras apps alternativas.