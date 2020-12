WhatsApp en Nochebuena: así puedes silenciar las notificaciones de todos tus contactos a la vez

Hoy es uno de esos días señalados en nuestros calendarios, siendo para unos una noche de reencuentro, y para otros, con los tiempos que corren, una buena manera de permanecer tranquilos en casa con los suyos sin incurrir en riesgos de contagios. Si eres de los que quiere pasar una Nochebuena tranquila, este ajuste de WhatsApp te va a venir muy bien. Ya que no te proponemos silenciar solo a uno o varios contactos de WhatsApp, sino a todos, de manera permanente y pulsando un solo botón. Una manera efectiva de pasar una Nochebuena más tranquila con los tuyos y sin memes y gracias de los cuñados y cuñadas que nos rodean.

Silencia a todos los contactos

En lo que queremos centrarnos hoy es en silenciar a todos los contactos, no solo a uno o dos, sino a todos de una vez. Para esto debemos seguir el proceso habitual de silenciado de cualquier contacto, con la diferencia de que en este caso vamos a ir un poco más allá y utilizar la opción que nos da WhatsApp de que sean todos los contactos silenciados, para ello hay que hacer lo siguiente:

Abre WhatsApp

Pulsa sobre uno de los contactos prolongadamente

Ahora selecciona los tres puntos verticales en la parte superior derecha

Pulsa sobre “Seleccionar todos”

Ahora todos los contactos están seleccionados

Selecciona el icono de silenciar

Elige entre hacerlo ocho horas, una semana o para siempre

Silenciando a todos los contactos | Tecnoxplora

Puedes elegir también si seguir mostrando las notificaciones cuando estén silenciados pulsando sobre el botón inferior de “Mostrar notificaciones” si no lo seleccionas, no verás absolutamente nada de estos chats. Porque aunque los mensajes seguirán llegando y serán visibles, no seremos notificados de ello. De esta manera la tranquilidad será real, porque ninguno de nuestros contactos podrá molestarnos con mensaje de Nochebuena o Navidad alguno. Una forma sencilla de mantenerse al margen en esta noche, en la que se recomienda la distancia social, aunque no virtual. Pero sí también así lo quieres, como ves es muy sencillo llevarlo a cabo.

De la misma manera que hemos silenciado a todos, si lo que queremos es volver a ver las notificaciones de nuestros contactos, debemos seguir el camino inverso. Volvemos a seleccionar todos los contactos con el mismo botón. Y después pulsamos sobre el icono de silenciar de nuevo, que ahora tendrá el aspecto inverso, el de devolverle el sonido a las notificaciones que recibamos. Por tanto esta es la mejor manera de silenciar de un plumazo a todos tus contactos, sin tener que ir haciéndolo uno a uno, lo que nos ahorrará mucho tiempo, del que mejor disfrutar haciendo cualquier otra cosa durante esta noche.