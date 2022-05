WhatsApp: será más sencillo saber si responden a uno de tus estados

No cabe duda de que Meta está intentando darles a los estados la importancia que realmente se merecen. Eso es lo que hemos visto a lo largo de los últimos meses, demostrando que para la red social es uno de los contenidos que más potencial tiene de la app de mensajería. Pero mientras cambios más importantes llegan, hemos conocido uno que realmente nos parece interesante, y que servirá para tener un mejor conocimiento de si alguien realmente nos ha respondido a uno de nuestros estados. Ahora una interesante novedad nos avanza que la app de mensajería está preparando importantes novedades.

Una nueva forma de saber si responden a nuestros estados

Los estados llegaron a WhatsApp después de triunfar en redes sociales como Snapchat primero o Instagram después. Pero en la app de mensajería no han tenido tanto éxito como en el caso de las anteriores. Salvo contadas excepciones, la gran mayoría de nuestros contactos no comparte estados en WhatsApp, y eso es un gran problema para la app, que no es capaz de hacerlos más atractivos. Ahora hemos conocido una novedad que muestra de manera diferente cuándo alguien ha respondido a nuestro estado, sin que esta respuesta se mezcle con otros mensajes que nos hayan llegado.

Y es que ahora cuando publiquemos un estado y alguien responda a él, esos mensajes no van a volverse a mezclar con otros, o, mejor dicho, no serán confundidos, algo que podía pasar ahora. Porque como sabéis, cuando recibíamos uno de estos mensajes estos se mostraban como uno más, de tal forma que en el listado de chats y salas de estos no se podía apreciar bien si era una respuesta directa. Pero esto es algo que ha resuelto WhatsApp, o está en ello, de una forma bastante interesante.

Porque ahora hemos podido ver una imagen donde se muestra la nueva forma en la que podremos saber si un mensaje corresponde a una respuesta a un estado. Concretamente lo sabremos al ver un nuevo icono dentro del mensaje, que representa los estados de WhatsApp. De momento se sabe WhatsApp está trabajando en esta novedad tanto para la versión de Android, como de iOS y la de escritorio para Windows. De esta manera se mejorará de forma notable la manera en que sabemos si nos han respondido a un estado.

A veces, sobre todo cuando tenemos muchos mensajes sin leer, se hace difícil por no decir imposible saber si una respuesta pertenece a un estado, salvo cuando entramos y vemos que efectivamente es así con el tradicional diálogo de la respuesta a otro mensaje. Pero este nuevo icono sin duda ayudará bastante a que esto sea más sencillo de entender. Hace unos días conocíamos otras interesantes novedades respecto de los estados. Como las previsualizaciones de las URL, que serán mucho más vistosas que hasta ahora, mostrándose también con una miniatura del sitio que vamos a visitar, en lugar de solo el texto de la URL, que la verdad hasta ahora no era nada atractivo. Veremos cuándo llega a todos esta nueva funcionalidad.