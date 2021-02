WhatsApp resuelve el fallo que mostraba llamadas perdidas de 1970

Hace unas semanas os hablábamos de un curioso fallo que estaba dando la app de mensajería más popular del planeta, y que nos trasladaba nada menos que a 1970. Un fallo que llevaba produciéndose meses de manera aleatoria, pero que no fue hasta hace unas semanas cuando se convirtió en algo más o menos viral. Ahora conocemos que la app de mensajería estaría ya dando una solución a este problema que aunque no ha causado problemas graves, sí que ha desconcertado bastante a muchos usuarios de la aplicación de Facebook.

Ya no veremos extraños mensajes de 1970

Tal y como hemos conocido de primera mano por parte de WhatsApp, el problema que causaba este extraño cambio de fecha ha sido subsanado por parte de la app. Según hemos podido conocer, este fallo era inofensivo, y afectaba a la app de algunos usuarios, que no era capaz de calcular las fechas para las llamadas perdidas cuando no había una conexión. Siempre según la propia app de Facebook, esta fecha no se mostraba de manera exacta cuando algunos usuarios se encontraban desconectados y además quienes les llamaban agotaba el tiempo de espera.

WhatsApp | Foto de Aleksandar Pasaric en Pexels

Con este error algunos usuarios podían ver algunas llamadas perdidas con fecha del mes de enero de 1970, lo que lógicamente era algo sin sentido. Ahora todo cobra sentido con esta explicación y anuncio de una actualización que resuelve el problema. Por tanto si eres de los pocos usuarios que se han encontrado con uno de estos problemas, lo mejor es que actualices la aplicación a una la última versión que haya disponible en la tienda de aplicaciones. Por tanto todo deberá resolverse con una actualización pendiente de la app en tu móvil.

Un problema del que no está exento ningún software

Este problema que ha sufrido WhatsApp es algo a lo que se expone cualquier app, aplicación o plataforma que trabaje con el “tiempo Unix” Este es la referencia o valor que se considera cero y desde la que se cuentan los segundos hasta la fecha actual en los sistemas operativos y apps de todos los dispositivos que utilizan una fecha para funcionar. El problema es que dependiendo de los husos horarios, si la fecha se cambia por error al 1 de enero de 1970 puede que esa referencia sea negativa, más allá de cero, y esto termine por alterar el funcionamiento de algunas apps.

Por tanto es algo que no es extraño ni nuevo, ni mucho menos, y como habéis podido comprobar, se trata de un problema que solo ocurre en situaciones determinadas, en las que este tipo de fallos pueden darse con más facilidad. En cualquier caso no deja de ser una situación simpática, más bien anecdótica, que ha trasladado a muchos usuarios a tiempos en los que ni imaginábamos comunicarnos con alguien al instante más allá del teléfono fijo que estaba en la mayoría de casas. Ya sabes, si has notado este extraño cambio de fecha en tu WhatsApp, actualízalo ya para poder ver de nuevo la fecha correctamente.