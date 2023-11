WhatsApp: ya puedes bloquear un chat con códigos secretos

La privacidad es uno de los aspectos más importantes de WhatsApp. No en vano en la app de Meta solemos almacenar multitud de mensajes sensibles, ya sea por el texto que escribimos, como por las fotos y vídeos que se pueden adjuntar en cada uno de estos mensajes, siempre es importante protegerlos, no solo de los hackers, que no pueden acceder a ellos gracias al cifrado de extremo a extremo, sino sobre todo para evitar que terceras personas, incluso cercanas a nosotros, puedan acceder a un chat. Algo que no podrán hacer con la nueva función que ha anunciado Meta.

Así es el nuevo código secreto de WhatsApp

Ya existe el bloqueo de chats, y es que la novedad no es esta, sino la manera en que podemos proteger ese chat concreto, que ahora puede ser diferente de lo habitual. Y es que este nuevo método es bastante más eficiente que los que teníamos a nuestro alcance hasta ahora, ya que lo que ha anunciado ahora Mark Zuckerberg es mucho más práctico que lo que está disponible. Porque estamos hablando no solo de el código secreto, sino también de cómo se ocultan las conversaciones entre los demás chats.

Nuevo código secreto de WhatsApp | Meta

El propio CEO de Meta, ha descrito así la nueva funcionalidad implementar un código secreto para Chat Lock en WhatsApp para que puedas proteger tus chats con una contraseña única. Ahora puedes configurar tus chats bloqueados para que solo aparezcan cuando escribas el botón código secreto en la barra de búsqueda, para que nadie pueda descubrir involuntariamente tus conversaciones más privadas

Esto quiere decir que una vez que hayamos protegido el chat con un código secreto, este desaparecerá de la lista de chats, ya no veremos una sección de bloqueados, donde antes era más sencillo identificar esos mensajes que hemos ocultado. La diferencia en este caso es que para poder acceder al chat oculto es necesario introducir el código secreto en la barra de búsqueda de WhatsApp.

Al hacerlo, aparecerá el chat o los chats ocultos en la lista junto al resto de los chats. Y por tanto podremos acceder de nuevo a los nuevos mensajes que nos hayan enviado a través de estas salas. De esta manera los mensajes que no queramos que vea nadie serán prácticamente imposibles de visibilizar. Y es que ahora sí se ocultan en la sala de chats, que desde luego era el aspecto que menos nos convencía del anterior método.

Aunque el uso que se le puede dar a esta función es variado, los creadores detrás de ella la han diseñado más bien para aquellos grupos de personas vulnerables, que pueden verse en alguna situación difícil, donde lo mejor es ocultar los mensajes de una manera eficiente y efectiva. Los códigos secretos podrán combinar tanto letras como números e incluso emojis. Solo habrá que introducir ese código para que los chats vuelvan a ser visibles. Algo que obviamente será prácticamente imposible de descifrar por esas personas que quieran acceder a esa información, aunque sepan que la estamos protegiendo de forma deliberada.