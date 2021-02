WhatsApp, ¿se puede conocer con qué nombre te ha añadido otro contacto a su agenda?

A pesar de las turbulencias por las que está pasando, WhatsApp es sin duda la app más popular del planeta, y la que utilizan miles de millones de personas todos los días para comunicarse con los suyos. Y de un uso tan intensivo a veces se desprenden algunas preguntas un tanto banales que seguro a muchos les intrigarían si se la hicieran. Todos tenemos decenas de contactos en nuestros móviles, que a su vez se utilizan también desde apps como WhatsApp. Pero ocurre algo curioso en este caso, y es que los nombres que vemos en la app de mensajería, en los mensajes, normalmente no se suelen corresponder con los que realmente tienen estos en nuestras agendas. Y sí, existe una manera de saber cómo nos ha guardado un contacto en su agenda, aunque el método es poco práctico.

¿Se puede saber el nombre real con el que nos han guardado?

Sí, es posible, pero se trata de un método que necesita de la colaboración de la otra persona. Cuando guardas un contacto en tu móvil, este se muestra según el nombre que le hayas puesto, algo lógico. Y siempre que hables con él aparecerá de esa forma en sus mensajes. Ya sea Totín, Pedrín, Lolita, Manolita, el pesado de mi vecino o cualquier otro nombre descriptivo. Lógicamente no hay manera de que la otra persona sepa cómo le has llamado en la agenda, porque no va a poder ver su nombre en las conversaciones, de hecho este no aparece nunca, y en caso de que lo hiciera lógicamente sería con el nombre que hemos añadido desde el comienzo.

Controla WhatsApp web sin levantar las manos del teclado | Sergi Kabrera

Ahora bien, existe una forma de saber cómo nos ha llamado en su agenda. Y es tan sencillo como que esa persona nos mande desde su móvil el contacto con nuestro número de teléfono desde un chat de WhatsApp. Si pulsa sobre el icono de adjuntos y a su vez sobre el de contactos, podrá elegirnos. Si nos lo envía, recibiremos una tarjeta con nuestro contacto, mostrando nuestro número de teléfono y el nombre real con el que está guardado en su agenda. Lógicamente la posibilidad existe, pero ya es vuestro problema explicarle a ese contacto que queréis que os mande vuestro propio contacto.

Ahí ya entran en juego algunos valores éticos que normalmente no deberíamos traspasar si queremos conservar nuestra amistad o relación. Por tanto, sí, existe la posibilidad de saber cómo nos ha guardado alguien en su agenda, con qué denominación, pero es un tanto difícil que podamos obtenerlo mediante esta vía. Además como suele decir, cuidado con lo que deseas, porque puede que lo mejor sea mantenerse ignorante antes de conocer cómo nos describe realmente este contacto en la agenda. Puede ser algo tan descriptivo que pueda destruir nuestra relación. Por esa razón no es fácil conseguir este dato, ya que es propicio a generar muchísimos conflictos entre usuarios de la app de mensajería.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Cómo saber quién te ha eliminado de sus contactos de WhatsApp: