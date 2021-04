WhatsApp: ya se puede cambiar la velocidad de las notas de voz

Las notas de voz son sin duda uno de los contenidos de WhatsApp más importantes y populares entre los usuarios. Estas notas de voz han ido recibiendo distintas novedades en los últimos años para hacer más sencillo su uso. Sin duda una de las más importantes ha sido la que permite grabar notas de voz de varios minutos de longitud sin necesidad de mantener pulsado el botón de grabación. Ahora una de las funciones que habíamos conocido en los últimos meses que llegaría a la app, empieza a estar disponible para muchos usuarios de WhatsApp, aunque no para todos, como suele ocurrir en estos casos.

Las nuevas notas de voz comienzan a llegar a WhatsApp

En las últimas horas muchos usuarios de la app de mensajería han comenzado a ver cómo aparecía un nuevo icono en las notas de voz que recibían en los chats. Este nuevo icono muestra la velocidad a la que se reproduce la nota de voz. Y por tanto con esta nueva funcionalidad los usuarios pueden elegir a qué velocidad se reproduce la nota de voz. Ahora se puede elegir entre tres velocidades diferentes. La estándar que se representa por 1x, intermedia con 1.5x y a gran velocidad de 2x. Por tanto si una nota de voz dura dos minutos vamos a poder escucharla en la mitad de tiempo gracias a esta nueva selección de la velocidad.

Lógicamente no se escuchará con su formato original, sino que las voces se escucharán mucho más rápido y con un tono algo diferente. Una nueva función que está llegando poco a poco a los distintos usuarios de la aplicación, aunque no hay un patrón fijo, los que han podido ver esta nueva funcionalidad coinciden en contar con la versión beta de la aplicación. Y dentro de esta beta con la versión 2.21.9.4. Pero esto no garantiza tampoco que pueda aparecer esta funcionalidad, de hecho muchos de los móviles a nuestro alrededor con estas características tampoco han recibido aún la nueva funcionalidad. Así que cabe la posibilidad de que se trate de un cambio en el servidor de la aplicación.

Si contamos con esta nueva funcionalidad será fácil de averiguar, porque en el momento en que esté activa aparecerá en las notas de voz ese icono con la velocidad de reproducción, que podremos alterar fácilmente pulsando sobre él. Es de esperar que en los próximos días vaya llegando a todos los usuarios de la beta, y posiblemente haya que esperar aún varias semanas para poder ver esta nueva funcionalidad en la versión estable de la aplicación de mensajería. Sin duda una función que va a ser muy popular en WhatsApp por todo lo que conlleva su uso, porque hay que reconocer que a veces hay algunas notas de voz que se hacen muy difíciles de escuchar. Una WhatsApp que sigue insistiendo en que aprobemos sus nuevas condiciones de privacidad, si no lo hacemos antes del 15 de mayo no podremos usar la aplicación en su totalidad, sino parcialmente, así que debéis tomar la decisión cuanto antes si no lo habéis hecho ya.