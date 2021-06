WhatsApp ya prueba su uso en hasta cinco dispositivos simultáneos

Sin duda es una de las mayores demandas que han hecho los usuarios a WhatsApp a lo largo de los años, el poder utilizar de verdad la app de mensajería en varios dispositivos. Y cuando decimos esto nos referimos a que con una misma cuenta podamos utilizar la app en el móvil, la tableta o el ordenador sin depender de que el dispositivo principal esté activo en ese momento, como si entráramos en nuestra cuenta de la aplicación de una forma independiente cada vez. Una función que sabíamos que estaba en marcha, pero que hace unas semanas confirmó Mark Zuckerberg en una conversación con WAbetaInfo. Precisamente esta web ahora tiene más detalles de este modo.

Nuevos detalles de este modo

Se han filtrado nuevas imágenes, que nos muestran que WhatsApp podría ofrecer la vinculación de varios dispositivos de momento en las plataformas de escritorio, como son la Web y Desktop, así como en Portal, los marcos de fotos inteligentes de la red social. Por tanto de momento, al menos en la celebración de esta beta de la funcionalidad, no existirá la posibilidad de vincular un segundo teléfono móvil a nuestra cuenta de WhatsApp. Pero todo apunta a que en el futuro si sea posible, lógicamente este tipo de pruebas deben ir introduciendo las novedades poco a poco a los usuarios.

Como veis en la imagen el servicio de multi dispositivo de momento está en fase de beta, y lógicamente puede ser objeto aún de numerosos fallos y ciertas limitaciones. Según la misma imagen extraída por la web con este método podremos tener funcionado WhatsApp en cuatro dispositivos, además de en nuestro teléfono. Y todo ello sin necesidad de que ese teléfono esté activo en ese momento, o lo que es lo mismo, que no será necesario que cuente con una conexión activa a Internet para funcionar con normalidad nuestra cuenta en otros dispositivos. Como sabéis, actualmente si nuestro teléfono no tiene una conexión a Internet activa no es posible seguir chateando desde WhatsApp Web o en la versión de escritorio.

Esto cambiará por completo con la nueva funcionalidad, que nos permitirá mucha más libertad a la hora de utilizar la app de mensajería. Por lo que será posible tener el móvil apagado sin batería y seguir chateando desde la misma cuenta en diferentes dispositivos. Esto es algo que ya podemos hacer en aplicaciones como Telegram, que ofrecen un uso diferente e independiente del teléfono original, por ejemplo en la versión web es posible utilizarlo de esta manera, aunque de momento no en un segundo teléfono.

No sabemos cuándo llegará esta funcionalidad a WhatsApp, pero es de esperar que sea a lo largo de lo que resta de año. Sobre todo cuando vemos que la beta ya está activa, y que Mark Zuckerberg habló abiertamente de ello hace solo unas semanas con WABetaInfo. Una función que sin duda revolucionará el uso de la app de mensajería, de hecho es una de las más esperadas desde hace ya varios años, veremos cuánto tiempo tendremos que esperar.