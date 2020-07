WhatsApp: pronto podrás silenciar un chat para siempre, ¿sabes cómo?

Ayer os contábamos que WhatsApp había tenido su enésima caída del servicio, y que no debería sorprendernos, porque se ha producido junto con Instagram y Facebook, redes sociales que comparten casa y servidores. Una app a través de la cual recibimos todos los días decenas e incluso cientos de mensajes. Muchas veces mensajes que ni vamos a leer porque no nos interesan, porque sencillamente pertenecen a un grupo al que no le queremos hacer ningún caso. Para ello ya existía una funcionalidad que nos permitía silenciar un chat durante mucho tiempo, pero muchas veces necesitamos más, un silencio permanente, algo que nos va a permitir WhatsApp.

Silenciado para siempre

Como sabéis WhatsApp nos permite silenciar un chat durante una hora, ocho horas o un año, pero eso no es suficiente para mucho. Ahora hemos conocido que la app está trabajando en una nueva opción que seguro a muchos les va a gustar. Porque en la versión beta 2.20.197.3 de WhatsApp han podido comprobar que este ajuste para silenciar chats ha añadido una nueva opción. Mejor dicho, sustituye la posibilidad de silenciar un chat durante un año por la de hacerlo para siempre, así, sin más. Ahora, como han mostrado desde WABetaInfo, va a ser posible silenciar para siempre un determinado chat con este ajuste.

Una decisión lógica

La verdad que tiene sentido este cambio, porque seamos sinceros, quien silencia un chat durante un año lo que quiere realmente es silenciarlo para siempre. Nadie silencia un chat esperando que dentro de un año, cuando ya casi ni se acuerde de ese chat, vuelvan a saltar las notificaciones por alguna razón. A pesar de este cambio, se sigue mostrando en la parte inferior un botón de “mostrar notificaciones” que nos permitirá seguir viendo las notificaciones, pero no escuchándolas. Por tanto es una funcionalidad que va más bien a poner cierta coherencia a una opción que si bien era igual de útil, ahora termina de tener todo el sentido.

De esta forma cuando elijas la nueva función de “siempre” vas a poder disfrutar de la tranquilidad de no volver a saber nada de ese grupo, salvo que lógicamente quieras acceder al chat para saber qué es lo que se “ha cocido” en él últimamente. Así poco a poco WhatsApp sigue introduciendo interesantes novedades en una aplicación que va siendo más completa, aunque aún se encuentra a cierta distancia de sus competidores, en lo que se refiere a posibilidades de personalización de la mensajería y de nuestro perfil, como pueda ser Telegram.

De momento esta novedad se encuentra en desarrollo y oculta dentro de la versión beta de WhatsApp, pero es de esperar que en próximas actualizaciones llegue primero a esta y luego comience a llegar a las versiones estables. Para lo que deberíamos esperar aún varias semanas e incluso meses. Sea como fuere, es un movimiento lógico por parte de WhatsApp que le da sentido a una funcionalidad que tal y como estaba diseñada no lo tenía.