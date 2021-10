WhatsApp prepara interesantes novedades para la privacidad de tu foto de perfil

La app de mensajería de Facebook todavía se está recuperando de la gran caída que sufrió el lunes por la tarde, la más prolongada de la historia, y que le mantuvo fuera de juego durante más de seis horas. Y lo hace con nuevas funcionalidades que están preparando, y que parece se alinean con las de otros apartados de la aplicación, que están actualizándose con funciones de privacidad más avanzadas y sobre todo más específicas. La última de ellas tiene que ver con la foto de perfil, uno de los aspectos esenciales de nuestra actividad en la app, y que no va a poder ver cualquiera.

Más opciones para elegir quién puede ver tu foto

Igual que hace unos días lo veíamos para diferentes aspectos de la aplicación, ahora parece que WhatsApp quiere mejorar también la manera en que elegimos las personas que pueden acceder o no a ver nuestra foto de perfil dentro de la app de mensajería. Ya que ahora se añade una nueva opción dentro de la aplicación, que nos permite elegir personas específicas a las que restringir el acceso a nuestra foto de perfil. Y es que, hasta ahora en los ajustes de la foto de perfil, podíamos elegir que esta foto la vieran todos, nuestros contactos o nadie. Lógicamente esto excluía la posibilidad de poder elegir a alguien específicamente a la hora de evitarle acceder a ver nuestra foto de perfil.

Pero tal y como nos cuenta WaBetaInfo de nuevo, en la versión beta de WhatsApp para Android 2.21.21.2, ha aparecido una cuarta opción, que es la de elegir que la foto la vean todos los contactos “excepto...” lo que nos permite elegir unos contactos específicos para que no puedan acceder a nuestra foto de perfil. Al añadirse esta función, podremos elegir a uno, dos, tres o los contactos que queramos para que no puedan tener acceso a nuestra foto de perfil. Así que de esta manera podemos ser mucho más quirúrgicos a la hora de elegir quién puede ver o no nuestra foto de perfil.

Y es que por la razón que sea, podemos elegir que esas personas no puedan ver el contenido de nuestra foto de perfil, podrán acceder a nuestros mensajes, si es que hemos chateado con ellos antes, pero no podrán ver la foto. Ahora bien, como es habitual, esta novedad está oculta en la actual versión beta de la aplicación, por lo que nos tocará esperar todavía unas semanas o algunos meses para poder acceder a ella en las versiones estables. Poco a poco WhatsApp va ofreciendo nuevas opciones a la hora de personalizar nuestra experiencia dentro de la app.

La aplicación está recibiendo en los últimos meses características muy interesantes, y otras están a punto de llegar a todos, como por ejemplo el nuevo reproductor global de notas de voz, que permitirá reproducir estas notas desde cualquier zona de la aplicación, y no necesariamente en el chat donde la hemos recibido, que es lo que ocurre ahora precisamente. Veremos cuándo se estrenan estas nuevas funciones en la app de Facebook.