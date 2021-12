WhatsApp: ya no podrás conocer la última conexión de otra persona, ¿sabes en qué ocasiones?

La aplicación de mensajería de Meta sigue siendo la más utilizada en todo el planeta, y como en el caso de España, es prácticamente la gran mayoría de los usuarios los que hacen uso de ella, a mucha distancia de Telegram. Por eso algunas decisiones tienen especial repercusión en el mercado. Y la que hemos conocido ahora desde luego que lo tendrá, aunque por una buena razón. Y es que hemos conocido que una de las funciones más utilizadas por los usuarios se está limitando digamos que para que no se haga un uso malicioso de esta. Y es algo que nos parece muy bien, como vais a poder comprobar.

No será posible hacerlo en ciertas ocasiones

La información la hemos conocido una vez más desde WaBetaInfo, y que nos muestra no un hallazgo en una de las versiones beta, o algún comunicado oficial de WhatsApp, sino una información que ha surgido a partir de las dudas de algunos usuarios que se han encontrado con que una de las funcionalidades más importantes de la aplicación no les funciona correctamente. Y es que se han dado cuenta que, al acceder a determinados usuarios, no les aparece el último estado, o lo que es lo mismo, no pueden consultar cuándo fue la última vez que se conectó esa persona a WhatsApp.

Esto lógicamente es algo que ha desconcertado a muchos usuarios, que han tenido que recurrir a enviar una consulta al propio soporte de la aplicación de mensajería. Y es que a muchos ha extrañado el hecho de que al acceder a la cuenta de un usuario no aparezca esta información, sin que además este les haya bloqueado a priori, caso en el que no debería haber problemas a la hora de poder conocer esta información. En la propia respuesta del soporte de WhatsApp, se especifica que están haciendo más difícil para las personas poder saber esta información de determinados contactos.

Todo seguirá igual entre nuestros contactos familiares, amistades o empresas con las que normalmente chateamos, pero no así con aquellas cuentas con las que nunca hemos chateado, o que no lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Por tanto, si te encuentras en esta situación, que una persona no comparte contigo la hora de última conexión, quizás se deba precisamente a que hace mucho tiempo que no hablas con ella, o sencillamente porque es la primera vez que entablas una conversación. Ahí es donde esta funcionalidad no está disponible desde ahora.

Parece ser que WhatsApp ha decidido tomar esta decisión para evitar que apps de terceros especializadas en dar a conocer la última hora de conexión, sigan haciendo de las suyas. Se quiere evitar dar esta información en esos casos en los que la relación entre la persona que quiere saber la hora y la que la comparte no es fluida o habitual. De esta manera se minimizarán las posibilidades de que alguien sin relación, o prácticamente nula con nosotros, pueda conocer los detalles de las últimas veces que nos hemos conectado a WhatsApp.