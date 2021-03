WhatsApp permitirá autodestruir mensajes en un intervalo de tiempo menor, ¿cuánto?

La aplicación de mensajería de Facebook sigue trabajando en nuevas características que harán de ella una plataforma más completa. Una de las características que más expectación ha generado entre los usuarios ha sido sin duda la que nos permite enviar mensajes que se autodestruyen pasados siete días. Una función que nos lleva acompañando ya cierto tiempo, y que parece va a ser más configurable en el corto plazo. Tal y como nos demuestran las últimas informaciones que hemos conocido al respecto, y que adelantan un nuevo modo de mensajes que se autodestruyen.

Se autodestruirán en 24 horas

Eso es lo que hemos conocido ahora gracias a WABetaInfo, el medio que suele contar con mejor información relativa a la plataforma ahora desvela que la WhatsApp estaría trabajando en un nuevo ajuste para permitir autodestruir los mensajes en menos tiempo. De hecho se podrán configurar para que estos desaparezcan tras 24 horas del de envío. De esta manera se podrá elegir un tiempo de autodestrucción menor que el que fija ahora por defecto esta funcionalidad, que solo se puede activar con esos siete días de plazo para que se destruyan automáticamente.

Por tanto no se trata de la misma función existente ahora, sino que lo ofrecerá será un tiempo de autodestrucción mucho más reducido. Y es que con el modo actual no tiene mucho sentido enviar mensajes que se autodestruyen, salvo que sea para liberar espacio en el teléfono. Pero si es para que la persona que lo reciba no tenga muchas opciones de conversar el mensaje o de que nos lo eche en cara más adelante, no tiene mucho sentido un plazo como este. Es más lógico uno de 24 horas que eliminará el mensaje pasado un día. Es de esperar que tras este nuevo plazo lleguen otros mucho más efímeros.

De hecho lo interesante sería contar con plazos de una hora u ocho horas, para que tenga más sentido esta funcionalidad y así adaptar la validez del mensaje al tipo de contenido o receptor al que lo enviamos. Tras el anuncio de esta web muchas personas se han visto un tanto confusas con la nueva modalidad, pensando que se estaban refiriendo a la actual de siete días, pero sí, se trata de una novedad ese plazo de 24 horas. En los últimos días estamos conociendo muchas novedades sobre la aplicación de mensajería.

Como la llegada de las llamadas y videollamadas a la aplicación de escritorio de la app de Facebook, que añade ahora la posibilidad de mantenerlas con usuarios móviles indistintamente desde el ordenador. También están llegando la opción de silenciar los vídeos antes de enviarlos, eliminando así la pista de audio, e incluso hemos conocido que pronto será posible instalar packs de stickers de terceros, que no tendrán por qué estar necesariamente disponibles en la tienda de WhatsApp, algo que de momento en España no está disponible, pero que parece que muy pronto lo estará. Veremos lo que tarda WhatsApp en estrenar este nuevo plazo para la autodestrucción, porque hay que reconocer que no es una app especialmente rápida en estos casos.