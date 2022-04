WhatsApp ya te permite cambiar el idioma

Hace unas semanas conocíamos que la app de mensajería de Meta estaba preparando una importante novedad, la de poder personalizar le idioma en el que queremos usar la aplicación. Esto es algo importante, porque hasta ahora no era posible hacerlo de forma individual, solo en una app. La novedad se había dejado ver oculta en la app, y muchos pensábamos que no se podría utilizar salvo en una versión reciente de Android. Pero todo apunta a que no será así. Ya que la función ya está disponible para muchos usuarios, aunque todavía queda bastante tiempo por para que llegue a todos.

Una función esperada

Hasta ahora para poder cambiar el idioma con el que utilizamos WhatsApp era necesario hacerlo de todo el sistema operativo Android, pero esto ha cambiado por completo con la funcionalidad que se acaba de estrenar. Concretamente la versión beta 2.22.10.2 en Android, que incorpora por fin esta nueva función para poder cambiar a nuestro gusto el lenguaje de la app. Esto es especialmente interesante porque en principio pensábamos que llegaría ligado a una de las grandes novedades de Android 13.

Nuevo menú de idioma | Tecnoxplora

De hecho, esta versión del sistema operativo, que se liberará probablemente el próximo verano, ofrece entre sus grandes novedades el poder cambiar de idioma en cada app, personalizarlo sin que tenga que depender del idioma elegido por defecto en el sistema operativo. Esto es algo que pensábamos exclusivo de esta versión, pero al menos en nuestro caso ya la hemos podido disfrutar en Android 12. Además, es perfectamente operativa, porque el cambio de idioma se realiza de manera instantánea.

Con esto lo que cambiamos es el idioma de la interfaz de WhatsApp, de tal forma que sin os apetece usarla en otro idioma por la razón que sea, ahora lo tenemos más fácil que nunca. Esto es así gracias a un nuevo ajuste que estrena la aplicación, y que nos permite elegir cómodamente cualquier idioma. La elección es reversible prácticamente al instante, por lo que no hay riesgo alguno a la hora de hacerlo. Si cambiamos el idioma solo afectará a la interfaz de la app, y en ningún caso al resto del sistema operativo de nuestro móvil, que seguirá en el idioma que tengamos seleccionado por defecto.

Como es lógico, al tratarse de la beta, esta funcionalidad no está disponible aún para todos, por lo que habrá que esperar unas semanas para que todos los usuarios, los de la versión final también, puedan acceder a esta nueva funcionalidad. Así que sin duda es una sorpresa agradable, porque mientras que sí era de esperar esta funcionalidad, que se había filtrado previamente, no esperábamos en absoluto que pudiera ser compatible en otras versiones de Android más allá de la 13. Cuando esta se estrene los desarrolladores de apps tendrán más sencillo que nunca añadir la opción de cambiar el idioma de forma independiente al del sistema. Algo que puede ser de gran ayuda a personas que por ejemplo quieren practicar otro idioma diferente en el día a día con el uso de WhatsApp.