Esta semana ha llegado de manera definitiva el modo oscuro a WhatsApp. Un modo que se llevaba esperando mucho tiempo por los usuarios, y que ahora por fin está disponible tanto para iOS como para Android en sus versiones estables, las que utilizan todos los usuarios. Pero frente al regocijo de la gran mayoría de usuarios, los hay que no han recibido de buen grado este nuevo modo, sencillamente porque hace de la app un entorno más confuso por los problemas oculares que tienen. Es el caso de las personas daltónicas, que como sabéis no pueden visualizar los colores de la misma manera que la mayoría. Parece que WhatsApp no ha reparado en su problema, y ahora resulta que este nuevo modo es algo más confuso de lo que debería ser para ellos.

¿Por qué no es un buen modo para los daltónicos?

Evidentemente no se trata de algo intencionado por parte de WhatsApp, pero la realidad es que las personas con daltonismo podrían tener problemas con el nuevo modo oscuro de la aplicación. Algo que hemos conocido gracias precisamente a una persona daltónica que ha contactado con WABetaInfo, la web donde normalmente se desvelan antes las novedades de la app de mensajería, incluso antes de que estas se encuentren activas. En un emotivo mensaje esta persona exponía su problema, ante la imposibilidad de poder contactar con WhatsApp, algo que es extremadamente difícil. El mensaje ha surtido efecto, porque desde la web lo han compartido en su cuenta oficial de Twitter, y han dado más luz acerca de este problema que supone para los daltónicos el nuevo modo oscuro.

El problema de este nuevo modo reside en la visualización de los mensajes enviados y recibidos en la app. Como sabéis, tienen un color los que se reciben y otro distinto los que escribimos nosotros. Esta persona con daltonismo asegura que el color elegido para las burbujas de los mensajes en este modo hace que no se puedan distinguir entre ambos la diferencia. Lo que lleva a la confusión con suma facilidad, todo ello a pesar de que unos mensajes se suelen alinear a la derecha y otros a la izquierda. La práctica es que es muy fácil confundirse a la hora de saber si un mensaje ha sido enviado o recibido en un momento dado dentro de la aplicación de mensajería.

Lógicamente no hay de momento un modo oscuro desarrollado para estas personas, pero esto pone de manifiesto que a veces no se tiene en cuenta a todas las personas cuando se implementan estos modos. En cualquier caso es algo que seguramente hayan agradecido conocer en WhatsApp, que podría dar algún tipo de alternativa a este modo para estas personas en el futuro. Lógicamente de momento para estas personas no hay una solución, salvo en el caso de que tengan un iPhone con iOS, donde podrían intentar paliar estos problemas con los filtros de pantalla con los que cuenta el sistema operativo de Apple. Entrando en Ajustes, después en Pantalla y tamaño del texto para seleccionar entonces Filtros de color.