WhatsApp mejorará la búsqueda en sus los chats con nuevos filtros

La app de mensajería de Meta comienza el año con interesantes novedades, y no porque estas hayan llegado a los usuarios de las versiones estable, sino porque estas se encuentran de momento ocultas en las versiones beta de la app. En esta ocasión hemos conocido unas interesantes novedades que tienen que ver con una de las funciones que más margen de mejora tienen en la app, pero que al menos ya han recibido novedades en los últimos meses. Hablamos de la búsqueda en los chats, que ahora es mejor con nuevas funcionalidades que está preparando la app de mensajería.

Más filtros para búsquedas precisas

La búsqueda en los chats es uno de los aspectos más importantes de la app, y a la vez es uno de los campos con un mayor margen de mejora. Ahora sabemos que esta búsqueda va a mejorar con nuevos filtros, que nos permitirán hacer esta mucho más selectiva y adecuada a lo que realmente queremos encontrar en cada momento. En esta ocasión se trata de una novedad que tendría que ver con los clientes de las cuentas Business, para negocios. Estas búsquedas dentro de los chats se pueden afinar con una serie de filtros en forma de etiquetas.

Estas pueden ser para buscar específicamente fotos, vídeos, enlaces, GIFs, archivos de audio o documentos. Pero ahora se añaden otros tres filtros, que nos permiten buscar solo entre los chats de aquellos usuarios que son nuestros contactos, que no lo son, o simplemente entre esos mensajes que no se han leído todavía. De tal forma que sea más sencillo encontrar algo a partir de unos términos de búsqueda determinados. La novedad es que estos filtros ya no son solo de contenido, sino también de los contactos y el tipo de estos que tenemos dentro de la aplicación.

Estos filtros, como sabéis, son perfectamente combinables, lo que quiere decir que podemos pulsar una o más de estas etiquetas para configurar la búsqueda que estamos haciendo. Así si tenemos una certeza de que ese mensaje lo encontraremos con variables como las de los contactos o mensajes que se hayan leído ya o no, podremos encontrarlos de una manera mucho más rápida. Y es que actualmente esta búsqueda es bastante limitada, ya que solo nos permite buscar dentro de un chat partiendo de unas palabras determinadas, sin poder especificar más sobre esa búsqueda.

Aunque esto lo hayan encontrado en la versión para empresas de WhatsApp, la realidad es que lo más lógico es su llegada también a la versión estable de todos los usuarios de la aplicación, porque sin duda son unas novedades que claramente mejorarán la experiencia de uso de la app, ahora propiedad de Meta. Un año 2022 en el que seguro vemos crecer y mucho la presencia de las empresas en los chats de la aplicación, que como sabéis no son demasiado numerosas, y todavía necesitan un buen espaldarazo para que tanto las empresas como los consumidores contemplen WhatsApp como una plataforma donde poder realizar negocios y compraventas.