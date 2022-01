WhatsApp mejora sus notificaciones en iOS con esta útil novedad

La app de mensajería de Meta cuenta en iOS con una de sus versiones más populares, lógicamente en número de usuarios, por detrás de la de Android. Pero cuando se trata de recibir novedades, hay veces que las podemos conocer antes en iOS, gracias a su programa beta, que discurre a un ritmo diferente de la versión de Android. En este caso no ha sido así, sino todo lo contrario, ya que están llegando a las notificaciones de la app una interesante novedad visual, que nos muestra de una manera diferente quién es la persona que está escribiéndonos.

Fotos de perfil en notificaciones

Ahora gracias a la versión beta de iOS, que como sabéis se denomina Testflight, hemos podido conocer que la app de mensajería muestra la foto de perfil del emisor del mensaje en la propia notificación de este cuando lo recibimos en el iPhone. Eso es lo que hemos podido conocer una vez más gracias a WaBetaInfo, el medio que escudriña la beta de la app, aflorando funciones que están ocultas en esta y avanzando su futura llegada a la versión estable. Con esta novedad, ahora sabemos que los usuarios de iOS de la app de mensajería podrán ver en el futuro la imagen de perfil de la persona que ha enviado el mensaje.

Esta funcionalidad ya la habíamos visto por ejemplo en los móviles Android, donde es habitual ver en las notificaciones tanto la foto de perfil de la persona que lo envía como del grupo dentro del que se ha recibido la foto. De esta manera podemos hacernos a la idea de la persona que nos escribe de una forma más visual, ya que normalmente no queda demasiado claro qué persona nos está enviando ese mensaje. Como es habitual, estas novedades de iOS llegan a muy pocos, ya que la versión beta de iOS es notablemente menos numerosa que la de Android, por lo que en este caso serán muchos menos la que la prueben.

No obstante, es de esperar que no se haga de rogar mucho, y llegue pronto a la mayoría de usuarios del sistema operativo de Apple. Eso sí, desde la fuente apuntan a que esta funcionalidad solo está disponible en aquellos beta testers que cuentan con iOS 15 instalado en sus iPhone, si no es así, no pueden ver esta interesante novedad. WhatsApp empieza el año con novedades de nuevo, aunque en los últimos días Telegram le ha vuelto a adelantar por la derecha. En esta ocasión con las reacciones a los mensajes. Que sabemos desde hace meses que llegarán a WhatsApp, pero que de momento solo lo han hecho oficialmente en Telegram, desde esta misma semana.

Para verlas en WhatsApp todavía nos tocará esperar unas semanas, o meses. Hace precisamente unos meses esta opción aparecía por error, aunque sin operativa ninguna, en la versión beta para Android de la app de mensajería. Veremos si se dan prisa, porque de lo contrario, Telegram les va a seguir robando usuarios en un constante goteo de estos.