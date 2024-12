WhatsApp mejora sus llamadas justo para las Navidades

Estamos a las puertas de las Navidades, y un año más es evidente que muchos de nosotros vamos a hacer muchas llamadas a través de la app de mensajería para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos. Habituales son las saturaciones de las redes en los primeros minutos del año, momentos en los que hablar mediante WhatsApp es una buena alternativa, al desarrollarse las llamadas mediante Wifi. Pues bien, Meta acaba de anunciar varias mejoras que llegan a las llamadas de WhatsApp de cara a las Navidades, para que la experiencia de esas más de 2.000 millones de llamadas que hacemos a diario, sean más cómodas y divertidas que nunca.

¿Qué llega a las llamadas de WhatsApp?

Meta quiere que la app de mensajería esté preparada para la avalancha de llamadas que se esperan en las próximas semanas. Y no solo va a garantizar para ello el mejor rendimiento técnico, sino que ha anunciado varias novedades relacionadas con estas llamadas de voz, y también de videollamadas. Vamos a conocer cuáles son esas nuevas funciones, y hasta qué punto pueden mejorar nuestra experiencia.

Llamadas de WhatsApp | Meta

La primera de ellas es la selección de los participantes dentro de la llamada, de tal manera que ya no es necesario iniciar una llamada para varias personas a la vez cuando se trata de un grupo. Sino que ahora podemos seleccionar manualmente qué personas van a ser las que participen en esa llamada, por lo que no tendremos que hacerla de forma masiva si no queremos.

Otra de las novedades son los efectos dentro de las videollamadas, de los que ya os hemos hablado en otros momentos. Y es que es una función que se ha dejado ver en la beta y que ahora llega a todos. Podremos elegir entre diez efectos diferentes, que transformarán nuestro rostro al más puro estilo de los efectos de WhatsApp y redes sociales similares, dándole un toque divertido a las videollamadas sobre todo ahora en plenas fiestas.

Las llamadas ahora van a ser mejores en nuestro PC, gracias las nuevas funciones vamos a poder crear un enlace para la llamada, e incluso marcar un número de forma manual, para que las llamadas que iniciemos se adapten a nuestras necesidades en todo momento. Y por último un aspecto esencial y capital en toda llamada o videollamada que hagamos, la calidad con la que esta se desarrolla.

Y es que estas llamadas ahora van a tener una mayor resolución, lo que se traducirá en imágenes más nítidas incluso si se trata de videollamadas de grupo, por lo que vamos a poder disfrutar de una calidad de imagen superior en todo momento. Entendemos que todas estas mejoras van a ir llegando de forma inmediata a nuestros móviles, porque si Meta las anuncia de cara a las fiestas navideñas, es evidente que deben implementarse estos próximos días. Esperamos poder probar todas estas novedades en los próximos días, en pleno fragor navideño.