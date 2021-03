WhatsApp: las llamadas y videollamadas llegan oficialmente a su versión de escritorio

En los últimos meses hemos ido conociendo diferentes novedades respecto de las novedades que estaba preparando WhatsApp, una de las más destacadas era la de las llamadas y videollamadas a través de su versión web y de escritorio, de la que habíamos conocido su funcionamiento con diferentes filtraciones. Ahora estas llamadas y videollamadas llegan finalmente a la versión de escritorio, tal y como ha anunciado hoy oficialmente la app de mensajería de Facebook. Una característica que quizás llega un poco tarde vista la explosión de este campo desde que se inició la pandemia.

Nuevos modos de llamada

Aunque son muy parecidas, la versión de escritorio y web son diferentes, y no reciben las mismas novedades a la vez. En este caso es la versión que se instala en nuestros ordenadores, tanto con Windows 10 como los MacOs, los que reciben esta posibilidad. Por tanto desde hoy es posible hacer estas llamadas de voz y videollamadas desde el mismo PC con cualquiera de nuestros contactos en la aplicación. Las nuevas llamadas están ya disponibles para todos aquellos usuarios de WhatsApp que utilicen la versión de escritorio de la aplicación, desde hoy mismo.

Los nuevos iconos para iniciar las llamadas | Tecnoxplora

Unas llamadas y sobre todo videollamadas que se adaptan tanto al formato horizontal tradicional de las pantallas de nuestros ordenadores, como de las que se orientan verticalmente. Además estas llamadas transcurrirán en ventanas emergentes, por lo que podremos seguir haciendo nuestras tareas en el ordenador a la vez que hablamos con esas personas. Lógicamente para poder utilizar esta nueva funcionalidad nuestro ordenador necesita una cámara y un micrófono, o bien una tradicional webcam que integra todo en el mismo dispositivo.

Llamadas seguras

WhatsApp asegura, nunca mejor dicho, que tanto sus llamadas de voz como videollamadas a través de la app de escritorio están completamente cifradas, por lo que no pueden ser interceptadas por nadie que no sean los participantes de la propia llamada. Al igual que ocurre con las llamadas desde el móvil, WhatsApp no tiene opción de acceder a ellas ni durante ni después de haberse producido, por lo que se desarrollan de forma totalmente confidencial. De momento la función de llamadas de voz y videollamadas está disponible solo para las individuales.

Esto quiere decir que de momento no es posible hacer llamadas de este tipo grupales, como sí ofrece la versión móvil, donde es posible mantener conversaciones de hasta ocho participantes. Un número que crecía en pleno confinamiento por las obvias necesidades en este campo que teníamos muchas personas alrededor del planeta, teniendo que fomentar la distancia social con este tipo de llamadas. De todas formas WhatsApp ya anunciado que las llamadas grupales llegarán a la versión de escritorio muy pronto. De momento a los usuarios de WhatsApp Web les tocará esperar, si es que termina llegando finalmente a esta versión. Ya que entendemos entraña más riesgos la implementación de esta función en un entorno web. Pero al igual que lo hacen otros competidores de WhatsApp, no debería tardar mucho en llegar a otra de las versiones más utilizadas de la app de mensajería.