En estos días de cuarentena, el consumo de datos se ha disparado a nivel mundial. Algo lógico cuando un tercio de la humanidad está confinada en sus casas. Por esa razón muchos proveedores y plataformas de streaming ha reducido estos días la calidad de reproducción de sus vídeos, tal y como hemos podido comprobar por ejemplo con YouTube. Esta reducción de la resolución a su vez disminuye el consumo de datos, por lo que poco a poco cada app o plataforma está añadiendo su granito de arena. En este caso hemos conocido que WhatsApp podría extender al resto del mundo una limitación que ya ha comenzado a experimentar en algunas regiones para limitar el uso de datos.

Estados de WhatsApp más cortos

Eso es lo que ha comenzado a implantar WhatsApp en la India, uno de los países más poblados del mundo, donde 1.350 millones de personas están teóricamente confinadas. Lógicamente esto como en el resto del mundo ha disparado el consumo de datos en aquel país, por distintas vías, no solo el streaming de plataformas de vídeo, sino también por un mayor tráfico en redes sociales como es el caso de WhatsApp. Con más gente en casa y quizás ociosa ahora es posible que las redes se saturen con esta mayor actividad. En el caso de WhatsApp, además de mensajes de con fotos y vídeos, uno de los contenidos que genera un mayor consumo de datos son los estados de la aplicación.

Estos normalmente suelen ser de vídeo, y en algunos casos estamos hablando de vídeos de una cierta duración, lo que aumenta exponencialmente la carga de datos a la que tiene que hacer frente los servidores de la aplicación. Ya que no solo se cargan los vídeos en ella, sino que luego todos los usuarios que los ven también tienen que “descargarlos” por lo que sin duda estamos ante un volumen significativo. Lo que hemos conocido gracias a WABetaInfo es que los estados con vídeos no van a poder exceder una duración de 15 segundos. Por tanto un vídeo de 16 segundos ya no se podrá utilizar como estado de WhatsApp.

Eso es algo que está ocurriendo ahora en India, pero que es probable que dentro de muy poco ocurra también en el resto de países donde la app de mensajería está presente. Con ello se puede limitar el uso de datos por parte de la aplicación, y por tanto reducir la carga que puede suponer en el flujo de datos mundiales la longitud de los vídeos que se envían a través de este método a cientos de millones de usuarios de la app de mensajería en todo el mundo. Una decisión que aunque no es oficial probablemente se ha llevado a cabo para poder limitar el intercambio de datos y no saturar las redes en aquel país, como podría pasar también en el resto donde estamos confinados. Una interesante iniciativa que a pesar de todo sigue ofreciendo una buena longitud para los vídeos que compartamos en la red social, más que suficiente.