WhatsApp para los iPhone estrena una de las funciones más esperadas

Chatear en los iPhone es sinónimo de usar WhatsApp, al menos en buena parte del planeta. Y hoy los usuarios de esta app en los teléfonos de Apple cuentan con una nueva característica, que seguro les va a encantar. Y es que las notas de voz son uno de los contenidos preferidos por los usuarios de la app de mensajería en todas sus versiones. Y todo lo que sea facilitar el uso de estas es algo que va a ser instantáneamente popular, eso al menos es lo que creemos que va a provocar esta nueva funcionalidad que se ha liberado en los iPhone.

Notas de voz en segundo plano

Eso es lo que podemos ver ahora en el changelog de la aplicación de mensajería de Meta. En él se muestra que en la versión 22.4.75 que tenemos en la App Store la principal novedad es que “ahora se pueden reproducir mensajes de voz y archivos de audio fuera de los chats” lo que quiere decir que vamos a poder seguir escuchando una nota de voz, aunque nos salgamos del chat donde lo hemos recibido, algo que desde luego nos va a permitir ser mucho más productivos a la hora de gestionar las notas de voz.

WhatsApp: ahora puedes escuchar las notas de voz antes de enviarlas | Photo by Jon Tyson on Unsplash

Y es que hasta ahora había que esperar a que terminara la nota de voz por completo sin salir del chat actual, algo que lógicamente limitaba nuestra operativa dentro de la app, porque perdemos un tiempo precioso si la nota de voz es demasiado larga, incluso en el caso de que este la acortemos aumentando la velocidad de reproducción. Así que, si actualizas a la última versión que tenemos disponible en la App Store, automáticamente vas a notar este importante cambio en la gestión de las notas voz.

En estos últimos meses estas notas de voz están siendo uno de los contenidos que está recibiendo más cambios por parte de la app de mensajería. Ya que hemos conocido numerosas funcionalidades nuevas, como por ejemplo la elección de la velocidad de reproducción, que nos permite entre otras cosas reproducir una nota de voz en la mitad de tiempo, sin que se resienta especialmente la comprensión de lo que nos están diciendo en ella. También hemos visto cómo han llegado las ondas de sonido a estas notas de voz. Y con ello queremos decir los gráficos que nos muestran el perfil de sonido de esa nota de voz, en qué zonas se está hablando, qué nivel de ruido hay, y donde no hay nada.

Un cambio sobre todo estético, que nos viene muy bien. Y si a ello añadimos que es más fácil que nunca poder grabar largas notas de voz, pudiendo bloquear el botón de grabación para que no tengamos ni que tocar la pantalla mientras hablamos, podemos decir que desde luego este contenido está cerca de ser perfecto en la app de mensajería. Para rematar con esta nueva función, que había sido de las más esperadas estos últimos años, ya que no entendíamos como hasta ahora no había existido la posibilidad de hacer algo tan sencillo como reproducir una nota de voz en segundo plano.