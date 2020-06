Ayer os contábamos que una vez más los teléfonos de muchos usuarios de WhatsApp y algunos de sus mensajes se encontraban a la vista de todos en Google, ya que estos resultados se estaban indexando por parte del buscador y permitían acceder a esta información. Es algo que ya había pasado antes, pero que ahora se había reproducido con otra de las funciones de la aplicación, que permite enviar un primer mensaje a otras personas a través de un enlace web. WhatsApp parece haber reconocido ahora su error y he eliminado la posibilidad de que estos resultados se indexen en Google.

La app de mensajería se da cuenta del error

No es que hayamos visto un comunicado oficial por parte de WhatsApp, pero sí que a través del medio Digital Trends, que ha contactado con la app de mensajería, hemos podido saber que estos eran conscientes de que se estaban indexando los mensajes, y que se estaban mostrando sin filtro alguno los números de teléfono incluso después de que esos enlaces dejaran de tener validez. WhatsApp ha reconocido el error y según este medio lo ha subsanado evitando esta práctica. De hecho aseguran que ya no se indexa teléfono alguno como consecuencia de este desliz.

Nosotros hemos hecho una prueba buscando el término “site: wa.me” sin las comillas en Google y hemos podido comprobar que esos resultados han desaparecido por completo, ni de lejos aparecen los resultados de ayer. A esta hora lo único que hemos visto ha sido un mensaje de Twitter con uno de estos enlaces, que lógicamente no ha sido indexado por como en los casos que conocíamos ayer. La realidad es que todos los números de teléfono y mensajes que aparecían ayer en las búsquedas han desaparecido por completo.

¿Cómo evitar que nos afecte en el futuro?

Ya ocurrió en su momento con la aparición de miles de grupos en el buscador de Google que permitían a prácticamente cualquiera sumarse a ellos aunque no tuviera nada que ver. Algo que ocurría con el enlace de acceso en forma de invitación a estos grupos. Un método similar por el que ahora han aparecido tantos números de teléfono. Es evidente que el método de compartir mensajes o números de teléfono a través de una dirección web no es una buena idea si no se toman las medidas de seguridad necesarias, como ha ocurrido en este caso.

Es evidente que en parte es algo que no podemos controlar, que una opción de la app no sea lo bastante segura y deje nuestros datos a la vista de todos es algo que está fuera de nuestro alcance. Pero para evitar este tipo de problemas lo mejor que podemos hacer es prescindir del uso de invitaciones a nuevos chats o grupos que generen enlaces web, evitar compartirlos con otras personas. Si queremos añadir a otros a nuestros grupos o a nuestros contactos, que sea a través de medios alternativos, o simplemente tradicionales, como añadir el número de teléfono de una persona a un contacto y empezar a hablar. Mejor evitar generar enlaces externos que al final se pueden quedar de manera indefinida indexados por cualquier buscador.