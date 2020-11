WhatsApp lo hace oficial: lo que deberás tener en cuenta sobre los mensajes que se autodestruyen

Desde hace meses conocemos que la app de mensajería está trabajando en una modalidad de mensaje que se autodestruyen. Y lo sabemos por la misma razón que solemos conocer otras funciones antes de que lleguen al mercado, gracias a su versión beta. Pero hoy no, porque ha sido WhatsApp oficialmente la que ha desvelado todas las novedades que ofrecerá con estos mensajes. Aunque no hablamos de un anuncio con pompa, como el que sería de esperar con una característica tan importante, sino porque han actualizado la sección de preguntas y respuestas con toda la información relativa a este tipo de mensajes.

Se confirma la llegada de estos mensajes

Lo primero que nos avanzan estas preguntas y respuestas de los mensajes que se autodestruyen es que su lanzamiento para todos los usuarios es inminente, quizás en unas horas o días, de lo contrario no habrían subido ya esta información oficial. Pues bien, en ella podemos ver las respuestas a todas las preguntas que cabría hacerse a la hora de utilizar esta funcionalidad de la app. En ella se detallan las características más importantes de los mensajes que se autodestruyen. Por ejemplo podemos comprobar que si no abrimos la app durante siete días, los mensajes que nos hayan enviado de esta forma habrán desaparecido, por lo que no los veremos igualmente. Eso sí, podría mantenerse la vista previa del mensaje, aunque ya no exista, por tanto aquí existe una grieta por la que esas apps que capturan los mensajes puedan tener acceso.

Reduce el consumo de datos móviles en llamadas de WhatsApp | Hassan OUAJBIR

También es curioso que cuando citemos a un mensaje y este se destruya, en la cita seguirá apareciendo su contenido, por lo que será una manera de inmortalizar lo que se ha escrito. También en el caso de que reenvíes un mensaje de este tipo a un chat donde no estás activado, el mensaje seguirá estando visible para los usuarios. También en el caso de que el mensaje no se haya borrado antes de hacer una copia de seguridad, este permanecerá igualmente en los chats.

WhatsApp alerta de los posibles riesgos de estos mensajes

Lógicamente este tipo de mensajes no van a estar exentos de polémica, porque no todos los usuarios harán siempre un buen uso de ellos. De ello nos advierten desde la app, ya que como nos dicen, alguien podría hacer una captura de pantalla antes de que el mensaje desaparezca, y así inmortalizarlo, para utilizarlo contra nosotros más adelante. También se pueden copiar y guardar los mensajes antes de que desaparezcan, o hacerle una foto a la pantalla.

Y algo importante a tener en cuenta, si un mensaje de este tipo lleva material multimedia, como una foto o vídeo, aunque se haya destruido, ese contenido seguirá guardado en nuestro móvil, por lo que no se autodestruirá. Eso siempre y cuando tengamos activada la descarga automática del contenido multimedia de estos mensajes. Como decimos, tiene toda la pinta de que estos nuevos mensajes están más cerca que nunca de llegar a todos los usuarios, puede que incluso esta misma semana se convierta en realidad.