WhatsApp flexibilizará el uso de los mensajes temporales en los grupos, ¿qué cambiará?

Los mensajes que se autodestruyen, o mejor dicho, los que suelen desaparecer después de un determinado periodo de tiempo, se han convertido en un contenido popular dentro de la app de mensajería de Facebook, por las infinitas posibilidades que nos ofrecen a la hora de enviar los mensajes. Poder darle caducidad a estos mensajes y elegir cuándo se van a borrar es algo que nos ofrece mucha libertad cuando chateamos con otras personas, aunque hay algunas restricciones que no nos permiten utilizar esta funcionalidad con toda libertad que nos gustaría, como ocurre en el caso de los grupos. Aunque ahora sabemos que WhatsApp ya está trabajando para resolverlo.

¿Qué prepara la app de mensajería?

Hasta ahora cuando escribimos mensajes temporales en un grupo el uso de estos se encuentra limitado a los propios administradores de estos. Lo que quiere decir que la activación de este tipo de mensajería solo la pueden hacer los administradores. Por tanto si se decide que a partir de un cierto momento los mensajes se borrarán tras siete días después de haberlo enviado, será solo por parte de los administradores, y los usuarios que no lo son no pueden cambiar nada. Pero según ha desvelado ahora WaBetaInfo, la web especializada en avanzar nuevas características de la app, parece que estas decisiones ya no estarán limitadas a los administradores de los grupos.

Porque aquí viene la novedad, ya que en un futuro cercano cualquier participante de un grupo podrá activar o desactivar los mensajes temporales dentro de ese grupo. Por lo que no será decisión exclusiva de los administradores el que los mensajes puedan desaparecer pasado un tiempo. Estas novedades probablemente vendrán acompañadas de nuevos ajustes para este tipo de mensajes, ya que es muy posible que se pueda cambiar el plazo de autodestrucción de estos, y reducirlo por ejemplo a solo 24 horas, en lugar de los siete días actuales. Por tanto serán más personas las que decidan cuándo un mensaje se puede enviar para que se autodestruya dentro de un grupo.

No obstante este cambio se podrá limitar por parte de los administradores de los grupos. Ya que serán ellos mismos los que elegirán si este poder lo tienen solo los administradores o bien todos los usuarios del grupo. Por tanto seguirá existiendo el control de los administradores, pero al menos se dará la opción de que sean todos los que tomen las decisiones en este asunto tan polémico. Por tanto todo dependerá de la permisividad de los administradores.

Actualmente los mensajes temporales se pueden activar fácilmente tanto en las conversaciones individuales como en las grupales, pero en este último caso solo por parte de administradores, algo que cambiará. De esta manera habrá más libertad para utilizar este método de mensajería y por qué no, también será algo más divertido y emocionante estar dentro de uno de estos grupos de WhatsApp, porque nunca sabremos a ciencia cierta qué es lo que podrá pasar después con los mensajes recibidos, y si estos terminarán borrándose o no antes de tiempo.