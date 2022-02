WhatsApp para el PC estrena un nuevo reproductor de notas de voz

La app de mensajería de Meta sigue actualizándose con muchas novedades en sus distintas versiones. En este caso hablamos de la de escritorio, que ha recibido una importante novedad que tiene que ver con las notas de voz. Y es que está recibiendo una nueva versión de este, que nos va a permitir hacer algo que hasta ahora no era posible en la app. Una novedad que hace más sencillo su uso, y que sobre todo nos permite ahorra tiempo como vamos a comprobar. Y es que las notas de voz se han convertido en uno de los contenidos más populares dentro de la app de mensajería.

¿Qué hay de nuevo?

Pues bien, aunque nos enterábamos por medio de WaBetaInfo, la realidad es que algo habíamos notado diferente al utilizar el reproductor de notas de voz en la aplicación. Y es que mientras que antes cuando escuchábamos una nota de voz dentro de la aplicación, esta se dejaba de escuchar al cambiar de conversación, ahora la última versión lo ha solucionado. Por lo que mientras que estés escuchando una nota de voz, vas a poder cambiar libremente de chat mientras sigues escuchándola normalmente.

Así que ahora no vamos a perder un tiempo precioso teniendo que escuchar una larga nota de voz, mientras no podemos leer y contestar al resto de mensajes que hay pendientes en los otros chats. Sino que podremos hacerlo con el sonido de la nota de voz en segundo plano, por lo que no desesperaremos si esta es demasiado larga y no nos permite seguir siendo productivos. Como es lógico, tendrás que actualizarte a la última versión de la aplicación en Windows o Mac para poder acceder a esta funcionalidad tan interesante para las notas de voz.

WhatsApp estrena nueva app de escritorio, así puedes instalarla en tu PC | Photo by Alienware on Unsplash

Una versión de escritorio que en estos últimos meses ha recibido las novedades más importantes de los últimos años. Empezando sobre todo por un diseño completamente diferente, que se integra a la perfección con Windows 11, adoptando su mismo lenguaje visual, para precisamente transmitir la sensación de que estamos delante de una auténtica app de escritorio, y no de una versión web en forma de aplicación que es lo que parecía anteriormente a esta gran actualización.

Y es que quizás esta versión de escritorio no es tan popular como la web, que parece mucho más versátil en este aspecto. No obstante, la gran novedad que hemos visto en estos últimos años se ha producido precisamente hace unos meses, y es que la app en su versión de escritorio ya cuenta con el modo multidispositivo, lo que le permite operar de manera totalmente independiente de la versión móvil. Hasta el punto de que es posible seguir recibiendo los mensajes en esta versión incluso cuando nuestro teléfono está apagado. Un salto de gigante que nos permite disfrutar de una experiencia de uso en el PC mucho más cómoda y sobre todo productiva. Actualiza a la última versión de la aplicación para poder disfrutar de esta interesante novedad en la versión de escritorio.