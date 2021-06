WhatsApp estrena un nuevo diseño para sus burbujas de chat

La app de mensajería de Facebook sigue actualizándose con interesantes novedades. Aunque no siempre tienen por qué ser de gran calado, como en el caso de la que hemos conocido hoy, y a la que rápido vamos a acostumbrarnos. Hablamos de las burbujas de los chats, que están recibiendo un interesante rediseño, que hace de ellas unos elementos más agradables de ver en los diferentes chats. Un mes después de haber entrado en acción las nuevas condiciones de uso de la app de mensajería, el lobo que iba a desactivar millones de cuentas en todo el mundo, al final no ha venido. Y muchos de los que hemos elegido utilizar la beta de la aplicación, ya hemos podido acceder a este nuevo diseño de las burbujas de chat.

Novedades en el diseño de la app

Como es habitual, WABetaInfo ha informado hoy de las últimas novedades que está introduciendo la app, y lo ha hecho de una que ya podemos disfrutar directamente muchos usuarios. Porque se trata de un nuevo diseño de las burbujas de chat, o lo que es lo mismo, de las tarjetas donde aparecen nuestros mensajes y el del resto de interlocutores, que ahora se muestra con un aspecto más estilizado. No es un cambio que vayamos a notar a la primera, ya que vamos a tener que fijarnos, pero que a la larga va a convertirse en algo habitual para nosotros.

Nuevas burbujas más redondeadas | Tecnoxplora

Básicamente lo que cambia es el diseño de estas burbujas, que ahora es más redondeado en las esquinas de lo que lo era antes. Es algo que notamos sobre todo si ponemos un móvil con una versión anterior de WhatsApp junto a otro que tenga la nueva. Vamos a notar claramente un cambio en el diseño de las burbujas, más redondeadas ahora. Estas novedades llegan a la versión beta 2.21.13.2 de WhatsApp en Android. Por lo tanto, si cuentas con ellas, vas a poder ver ya este nuevo diseño al utilizar la aplicación. Eso sí, si ves que no aparecen estas nuevas burbujas, acércate a Google Play y comprueba si se ha actualizado a la nueva versión.

Es probable que aunque esté disponible no se haya descargado e instalado la nueva versión. Por lo que en cuanto lo hagamos podremos ver este interesante cambio visual en la app. Poco a poco la app se va recuperando del revuelo generado por las nuevas condiciones de uso, que no han sido del agrado de muchos usuarios a lo largo y ancho del planeta.

A pesar de todas las informaciones que habíamos visto, incluso por parte de WhatsApp, de que las cuentas podrían desactivarse parcialmente después del 15 de mayo si no se aceptaban, parece que nada más lejos de la realidad, y que no está pasando nada especialmente diferente de lo que podríamos haber esperado. Quienes no las han aceptado siguen utilizando perfectamente WhatsApp, parece que Facebook se ha dado cuenta de que no es necesario penalizar a los usuarios, y que lo importante es que sigan utilizando la aplicación.