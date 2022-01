WhatsApp: la copia de seguridad en la nube podría dejar de ser gratuita

Lo que nos faltaba por escuchar, tras comprobar el pasado mes de junio que la copia de seguridad de Google Fotos dejaba de ser gratuita, tal y como la habíamos conocido siempre, ahora conocemos una información similar. Y es que como sabéis, la copia de seguridad en Google Drive ha sido siempre una de las mejores funcionalidades de la app de mensajería, ya que nos permite guardar en la nube todos nuestros chats, por si los perdemos en el teléfono. Esto siempre ha sido algo gratuito, pero según las informaciones que conocemos ahora, es algo que podría cambiar en el futuro.

¿Qué va a pasar?

Esto es lo que se están preguntando muchos usuarios de la aplicación, después de escuchar unas informaciones que la verdad son bastante inquietantes. Una vez más ha sido gracias a WaBetaInfo como hemos conocido esta circunstancia, que podría cambiar por completo nuestra percepción de la app de mensajería y la forma en la que almacenamos los chats. Parece ser que desde hace tres meses se han estado añadiendo cambios en la gestión de la copia de seguridad de Google Drive, dentro de la propia app de WhatsApp.

Estos cambios como es habitual se han detectado en el código de la app, y no están visibles ni activos. Básicamente estas novedades son nuevas opciones para gestionar la copia de seguridad. Opciones que por ejemplo nos permiten deseleccionar ciertos elementos de esta, para que no sea tan pesada y ocupe tanto espacio. Algo que no tiene sentido cuando el espacio que ocupa la copia de seguridad no influye para nada en los usuarios, que no tienen que pagar por ello. Eso es precisamente lo que extrañó a esta publicación, que entendía que no eran necesarias estas funciones en un plan gratuito, y que por tanto cabía la posibilidad de que algo estuviera cambiando en ella.

Y parece que las sospechas de este medio son bastante fundadas, de hecho, han esperado a tener ciertas “pruebas” de ello para demostrarlo. En la captura que han compartido han mostrado cadenas de código en las que se muestran frases como “Cambia de copia de seguridad de Google Drive” o “Google Drive está casi lleno” así como “los cambios entran en vigor en” dando a entender que habrá cambios en la política de almacenamiento en la nube de la app. Lo peor de todo, es que estos cambios son completamente coherentes si el servicio va a pasar a ser de pago.

Ahora al no ser así, no hay información alguna sobre si la copia está llena o no, porque es ilimitada y no tenemos que pagar nada por ella. Pero todo apunta que como en el caso de Google Fotos, esto se va acabar. Y hay dos opciones, que pase a ocupar espacio dentro de nuestra cuenta de Gmail, lo que automáticamente lo convertiría en un servicio de pago. O bien que se ofrezca una determinada cantidad de espacio gratis, y que a partir de ahí sea necesario contratar un plan en Google Drive para poder mantener la copia de seguridad.