WhatsApp: consumidores europeos se quejan formalmente de sus condiciones de privacidad

Hemos sido bastante insistentes en los últimos meses con las noticias que han girado alrededor de la app de mensajería de Facebook y toda la polémica suscitada por sus condiciones de uso alrededor de la privacidad. La app de Facebook se vio obligada a posponer la aprobación por parte de los usuarios de estas condiciones desde el 8 de febrero al 15 de mayo, y a pesar de ello son todavía muchos los usuarios que no las han aprobado. Los permisos que se otorgan a las empresas como consecuencia de estas condiciones de privacidad no han sido del agrado de los usuarios, que vieron además amenazadas sus cuentas si no las aceptaban, algo que al final ha quedado en saco roto. En cualquier caso, las asociaciones de consumidores no han pasado esto por alto, y ahora se están encargando de dejar constancia de su desacuerdo ante las autoridades europeas.

Insistencia para aprobar sus condiciones

Lo que es cierto es que aquellas personas que todavía no han aceptado las condiciones siguen recibiendo todos los días multitud de notificaciones instando a que acepten de una vez las nuevas condiciones. De hecho la propia Organización de consumidores Europeos entiende que el contenido de estas notificaciones, su naturaleza, oportunidad y repetición ejercen presión sobre los usuarios, que de alguna manera se ven coaccionados para aceptar de una vez por todas las condiciones, a riesgo de seguir viendo una y otra vez estas advertencias. Aunque Facebook decidió dejar sin efecto la “amenaza” de desactivar las cuentas díscolas a partir del 15 de mayo, la verdad es que casi todos los días aquellos usuarios que no han aprobado las nuevas condiciones siguen viendo una y otra vez estos requerimientos.

WhatsApp | Foto de Torsten Dettlaff en Pexels

El problema detrás de esto es que los usuarios no tienen la opción de rechazar directamente estas condiciones, y por esa razón las ven una y otra vez, en una estrategia por parte de Facebook que parece buscar el hastío de los usuarios para que acepten por fin las nuevas condiciones de uso. Desde esta asociación de consumidores europeos han elevado la queja a los órganos europeos competentes para dejar constancia de la "opacidad de los nuevos términos, que WhatsApp no ha logrado explicar en un lenguaje sencillo e inteligible la naturaleza de los cambios”

Para esta asociación de consumidores, WhatsApp estaría infringiendo la legislación comunitaria que obliga a las empresas a utilizar un lenguaje claro y comprensible de cara a los consumidores para que puedan asumir este tipo de cambios de manera consciente, y no como consecuencia de un “bombardeo” de notificaciones que se quieren quitar de encima de una vez por todas. Desde WhatsApp han querido recordar que sus nuevos términos no alteran la recolección de datos de los usuarios por parte de la app, y que estos de alguna manera se explican detalladamente antes de que los usuarios libremente elijan o no aceptarlas. Veremos si estas quejas surten algún efecto en la app de mensajería de Facebook y en su manera de hacer negocios, pero desde luego es un nuevo toque de atención para el gigante de la mensajería.