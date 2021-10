WhatsApp: los chats archivados por fin se sincronizarán en todas sus versiones

En los últimos meses ha llegado una función muy interesante a WhatsApp, que básicamente ha sido la mejora de otra que ya estaba presente. Nos referimos a los mensajes archivados, que ahora tienen el verdadero sentido que debieran haber tenido desde un principio. Estos ya no se quedan escondidos en el final de la lista de chats, y se activan cuando recibimos un mensaje, sino que por fin nos dejan verdaderamente tranquilos y sus notificaciones no nos molestan. Pero hasta ahora esta función se mostraba de manera diferente en los chats de las distintas versiones con las que cuenta la app de mensajería. Algo que parece que va a cambiar finalmente, ya que se va a homogeneizar su funcionamiento en todas las versiones.

El modo multi dispositivo se sincronizará

Actualmente los chats archivados en la versión móvil de la aplicación se visualizan en la parte superior de la lista de chats, lo mismo ocurre cuando los archivamos en las versiones de escritorio o web. El problema es que hasta ahora estos no se sincronizaban entre las diferentes versiones de la app de mensajería. Hasta ahora, que una nueva actualización ha mejorado este aspecto, y por fin se sincronizan los mensajes archivados entre todas las versiones de WhatsApp. Esto es posible gracias a la versión 2.2143.3 de la beta de la aplicación de mensajería en su versión de escritorio. Por tanto, es de esperar que también llegue a los usuarios de las demás versiones.

De esta manera poco a poco WhatsApp está actualizando sus aplicaciones para que sean coherentes con el nuevo modo multi dispositivo. Y es que se ha demostrado que ahora que las diferentes versiones son independientes del móvil para su funcionamiento, hay todavía algunos aspectos a pulir, como este que se ha resuelto ahora. Los mensajes archivados, los que conocemos ahora, en realidad fueron conocidos durante mucho tiempo como el “modo vacaciones” porque por fin nos ofrecían la opción de silenciar unos mensajes de forma permanente, sin que nadie nos molestara una vez silenciados, algo que no pasaba antes. Ahora con esta nueva actualización se mejora este modo de forma notable.

Lo que todavía nos sigue chocando, y esperamos que se resuelva pronto, es que estos mensajes archivados se muestran siempre en la parte superior de los chats, por lo que no hay forma de ocultarlos, como sí que se podía hacer antes. Entendemos que más adelante llegará alguna actualización que permita de una manera más sencilla gestionar los mensajes archivados, ya que estos pueden archivarse por dos razones. Para que no nos vuelvan a molestar, o porque simplemente no queremos que aparezcan entre nuestra lista de chats disponibles. Recordar que ahora WhatsApp pertenece a Meta, la nueva denominación de Facebook, por lo que es de esperar que pronto veamos cambios también relacionados con este aspecto dentro de la aplicación de mensajería, que quien sabe, lo mismo nos permite chatear con otras personas en el futuro dentro del metaverso.