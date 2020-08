¿WhatsApp se bloquea o no funciona bien en tu móvil Android? prueba estas soluciones

La aplicación de mensajería de Facebook es la más utilizada a nivel mundial, y muchos de nosotros ya la consideramos como la herramienta de comunicación esencial en nuestro día a día. Pero no siempre funciona como nos gustaría, y hay veces en las que nos irrita sobremanera que no haga lo que esperamos de ella. Algo tan sencillo como enviar una foto desde otra app puede convertirse en toda una odisea, se pueden solucionar rápidamente estos problemas una vez que notemos que algo no funciona bien en la app de mensajería de Facebook. Pues bien, hay alternativas para que estas cosas cuando ocurran no lleguen a desesperarnos.

¿WhatsApp no te hace caso al compartir imágenes?

SI estás aquí es porque te ha pasado, y es algo bastante molesto, sobre todo en momentos muy puntuales donde pulsamos sobre compartir las imágenes, y se abre WhatsApp sin mostrar la previsulización de estas, sin incluirlas en el chat. En ese caso solo nos queda tomar algunas medidas para que WhatsApp vuelva a incorporar las fotos a los mensajes. Para poder hacerlo de nuevo solo tenemos que probar lo siguiente, la primera opción es la más obvia, y se trata de cerrar y abrir de nuevo la aplicación. Lo normal es que después de abrirla de nuevo puedas compartir las fotos normalmente sin mayor problema.

¿Se bloquea o no funciona correctamente?

Pues en este caso lo que debemos hacer es probar con otras alternativas para forzar a WhatsApp para que vuelva a funcionar correctamente. Lo que hay que hacer es entrar en la información de la app en un móvil Android. Puedes hacerlo de la siguiente forma:

Pulsa prolongadamente el icono de WhatsApp

Selecciona el icono de “info de la aplicación”

Ahora pulsa sobre “Forzar detención”

Borrando caché en WhatsApp | Tecnoxplora

Lo normal es que después de esto WhatsApp funcione correctamente y vuelva a permitir compartir las imágenes como lo haríamos normalmente desde la aplicación. Si no te funciona esta solución puedes intentar borrar la cache, algo que podemos hacer así.

Pulsa prolongadamente el icono de WhatsApp

Selecciona el icono de “info de la aplicación”

Ahora pulsa sobre “Uso de almacenamiento”

Selecciona el botón “Borrar caché”

De esta manera se limpiarán los datos de la aplicación y lo normal es que no tengas mayores problemas en compartir las imágenes a través de ella o hacer cualquier otra tarea cotidiana. En el remoto caso de que este problema no se resuelva de esta manera, también podremos reiniciar el teléfono. Por alguna razón WhatsApp y las demás apps instaladas suelen deteriorarse con el uso y la acumulación de datos.

Algo que puede dar como resultado estos problemas. Otra de las alternativas es la de cerrar todas las apps que haya en segundo plano en el teléfono, a través de la función de multitarea, es posible que un alto número de apps abiertas pueda consumir demasiada memoria y termine incluyendo en el rendimiento de la app. Como ves se trata de limpiar de procesos el teléfono para evitar este tipo de problemas fácilmente.