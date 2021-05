WhatsApp: así será el nuevo método para verificar tu identidad

La aplicación de mensajería de Facebook sigue añadiendo nuevas funciones, muchas de ellas aún en desarrollo, pero de las que tenemos noticias de forma periódica, ya que van llegando a la versión beta. Es el caso de la nueva funcionalidad que hemos conocido ahora, y que simplificará la forma en la que verificamos nuestra identidad en la aplicación de mensajería instantánea. Un método que no solo será más cómodo de llevar a cabo, sino también más seguro, aunque como es lógico siempre tendrá algún punto en contra, que vamos a conocer a continuación.

Flash Call, el nuevo método de verificación

Como es habitual, WABetaInfo ha desvelado algunas de las características que está preparando la app de mensajería para los próximos meses. Esta ya se encuentra dentro de la beta, y como acostumbra la app, solo está visible para aquellos que bucean por su código. En este caso la nueva función tiene la denominación de Flash Call, y tiene como misión poder verificar nuestro número de teléfono de forma automática y mucho más rápida, como vais a poder comprobar a continuación. Una función que necesitará de nuevos permisos de nuestro teléfono para poder acceder al proceso.

El nuevo método de verificación | WAbetaInfo

Todo se basa en realizar por parte de WhatsApp una llamada perdida a nuestro teléfono. El proceso de verificación por tanto se completará con una llamada perdida al número de teléfono de la cuenta que estamos registrando, por lo que el método será mucho más rápido incluso que el envío de los mensajes SMS que se utilizan ahora para verificar la cuenta. Tendremos la opción de elegir el método de verificación, y como es lógico, este tiene sus pros y contras. Ya conocemos las ventajas, como la comodidad y rapidez de verificación.

Pero en el caso de los contras encontramos también varios aspectos. Uno de ellos es que quizás sea más inseguro recibir una simple llamada perdida, ya que podría ser más fácil para los hackers activar una cuenta a distancia si se verifica el teléfono de esta manera. No obstante antes de hacer todo el proceso debemos darle permisos a la aplicación para que pueda acceder a nuestro historial de llamadas en el teléfono. Este último aspecto también puede generar inseguridad a los usuarios, que de esta manera deben dar de nuevo un permiso bastante sensible como es el de acceder a las llamadas.

Por tanto ganamos en rapidez y comodidad al verificar la cuenta, ya que no hay que estar introduciendo códigos llegados de un SMS, y perdemos quizás en seguridad, al ser un método que basa su rapidez en que no se realizan todas las comprobaciones de identidad que entendemos serían necesarias para poder verificar la identidad. De todas formas será una manera opcional de verificar la identidad, y si no estamos de acuerdo podremos seguir utilizando los métodos y cauces habituales para ello, para comprobar que somos nosotros quienes estamos detrás del teléfono que queremos registrar en la cuenta de WhatsApp. Una app de mensajería que estos próximos días comenzará a limitar las cuentas de aquellos usuarios que no hayan aceptado sus nuevas condiciones.