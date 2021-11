WhatsApp: así podremos personalizar las reacciones a los mensajes

En los últimos meses hemos conocido distintas novedades de WhatsApp, y una de las más interesantes es sin duda la de las reacciones a mensajes, que es muy similar a otras que hemos conocido en estos años en redes sociales como Facebook. De hecho, hace unas semanas vimos cómo estas aparecían fugazmente a muchos usuarios de la versión beta de la app. Pero se trataba de un fallo, ya que eran completamente inútiles y parece que habían aparecido ahí cuando no debían hacerlo. En las actuales versiones de WhatsApp no hay ni rastro de ellas. Pero sí que se han descubierto nuevos ajustes que nos permiten personalizar el funcionamiento de estas reacciones.

Así podrás personalizarlas

Una vez más ha sido a través de WaBetaInfo como hemos conocido estas nuevas funcionalidades para las reacciones de los mensajes. En esta ocasión han compartido una imagen donde podemos apreciar que vamos a poder personalizar las reacciones dependiendo de si son para un mensaje individual o bien si es para uno de un grupo. Por ejemplo, si la reacción que hemos recibido es sobre un mensaje que hemos escrito en un grupo, podremos personalizar el sonido que se emitirá para notificarnos, mientras que también podremos elegir si el teléfono vibrará con una de estas reacciones, o incluso si se encenderá el LED de notificaciones, y en caso de hacerlo, con qué color, si es que nuestro móvil cuenta con uno.

Será posible reconocer si una reacción ha sido recibida dentro de un grupo o en un chat individual solo por estas facetas que vamos a poder personalizar. Estas novedades se han dejado ver en la versión 2.21.24.7 de la beta de WhatsApp para Android. Por tanto, las reacciones no solo van a aparecer en los chats, sino que se podrán personalizar dentro de los ajustes de la app de mensajería. De momento no se sabe cuándo van a llegar estas novedades a WhatsApp, pero es evidente que no debe de faltar mucho tiempo, cuando como os comentábamos, la función se ha dejado ver de forma accidental en la aplicación hace solo unos días.

Las reacciones son habituales en otras rede sociales, como Facebook, y son una forma más de poder responder a un mensaje de una manera directa y sencilla. Ya que en lugar de escribir un mensaje bastará con dejar pulsado de forma prolongada el texto al que queremos responder, y añadir uno de los emojis que aparecerán para sintetizar en ellos nuestra reacción a ese mensaje. Poco a poco WhatsApp sigue recibiendo más novedades, una de las más recientes, la llegada de una nueva app de escritorio, que nos permite contar entre otras cosas con una interfaz completamente renovada y adaptada a Windows 11, además de no tener que depender para nada del teléfono. Así que tocará esperar todavía unos días para poder saber si tendremos la posibilidad de acceder de una vez por todas a las reacciones dentro de la aplicación, que cada vez asoman con más insistencia.