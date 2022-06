WhatsApp: así podrás viajar en el tiempo y recuperar mensajes borrados

La aplicación de mensajería de Meta sigue trabajando en importantes novedades para los próximos meses. Y la de hoy sin duda será una de las más importantes que conozcamos en el futuro, ya que podría darnos la posibilidad de recuperar un mensaje que hayamos borrado. Sería algo así como volver atrás en el tiempo y recuperar estos mensajes de forma nativa en la aplicación. Eso es lo que hemos conocido ahora en la versión beta de la aplicación, que como suele ser habitual nos avanza algunas características realmente interesantes como la que hemos conocido hoy. Una característica que nos ofrecerá algo tan sorprendente como recuperar un mensaje que ya ha sido borrado.

Viaja hacia atrás

Esto es algo que sin duda a muchos nos habría gustado hacer en algún momento, al borrar al mensaje del que nos arrepentimos, pero que finalmente hubiéramos querido recuperar. Pues bien, eso es precisamente lo que ofrecerá en un futuro WhatsApp. Aunque no será una función tan arbitraria como pensáis, sino que será algo más similar a las que hemos conocido en otras apps desde hace años, que ya permiten recuperar mensajes. Y es que más que recuperar un mensaje borrado, lo que podemos hacer es deshacer el borrado del mensaje.

Claro, esto implica que se haga en los momentos inmediatamente posteriores al borrado del mensaje. Como ocurre ya con otras tantas apps, como por ejemplo algunas de Google, que tras borrar un correo electrónico o una nota de Keep nos ofrecen la posibilidad de recuperar el mensaje borrado. Pues bien, en este caso lo que han descubierto desde WaBetaInfo es que en WhatsApp también podremos deshacer el borrado de un mensaje ya enviado. En la imagen adjunta se puede ver precisamente ese momento en el que se borra el mensaje, y aparece una ventana emergente en la parte inferior.

En este podemos ver el botón de “Undo” que no es otra cosa que deshacer. Por tanto, cuando borremos el mensaje siempre aparecerá esta nueva ventana para poder recuperar el mensaje si hemos cambiado de opinión. Como decimos no es nada diferente de lo que hemos visto en otras apps, pero desde luego es un cambio importante en el futuro de la app. Esta novedad se ha podido ver en la versión 2.22.13.5 de la beta de Android. Por tanto, habrá que esperar unos meses todavía a tenerla en la versión estable, ya que a día de hoy no es visible tan siquiera para los usuarios de la aplicación en su versión beta, sino que está oculta.

Ayer conocimos otra función en desarrollo de WhatsApp que sin duda también va a revolucionar su uso, como es la edición de un mensaje que ya se ha enviado. Con esto podremos corregir erratas o cambiar algún texto de los mensajes incluso después de que estos se hayan enviado ya. Desde luego algo que podría cambiar para siempre las reglas del juego de la app de mensajería. Veremos cuándo llegan al menos a la versión beta de forma visible y activa.