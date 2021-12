WhatsApp: así podrás editar los destinatarios antes de enviar un mensaje

No hay día en el que no conozcamos algo nuevo sobre la app de mensajería ahora propiedad de Meta, ya que la versión beta de esta es una fuente inagotable de novedades, incluso si estas no se encuentran visibles para todos. En esta ocasión tiene que ver con una de las zonas de la app que más solemos visitar, ya que es esa pantalla donde previsualizamos una imagen o vídeo que vamos a enviar a otra persona. Algo que podremos modificar en el futuro con una interesante funcionalidad como la que hemos descubierto ahora, y que hace mucho más flexible este proceso de envío de fotos e imágenes.

Elige a otros contactos antes de enviar los mensajes

Eso es lo que se ha descubierto ahora en la versión beta de WhatsApp, concretamente en su variante para Android, la 2.21.25.19. Esta integra una curiosa funcionalidad que nos permite cambiar de parecer antes de enviar el mensaje, y cambiar los destinatarios sin tener que volver a armar el mensaje, a escribirlo de nuevo o añadir las imágenes o vídeos de nuevo. Pues bien, gracias a esta nueva función, cuando estemos componiendo el mensaje, y ya tengamos los contenidos multimedia añadidos, podremos elegir fácilmente otro destinatario, o añadir varios a los actuales.

En la imagen compartida por WaBetaInfo se puede comprobar que en este menú de envío de los mensajes se puede seleccionar a diferentes contactos, y según este medio, aunque no se muestra al completo la interfaz, la realidad es que se puede visualizar toda nuestra agenda de contactos para poder elegir aquellos a los que queremos enviar este mensaje. Por tanto, se trata de una funcionalidad que a muchos nos va a venir muy bien, porque hemos pensado en ella más de una vez, cuando hemos ido a enviar un mensaje con varios adjuntos, y hemos tenido que volver a componerlo para añadir a otras personas, o directamente para quitarlas.

Actualmente solo se muestra en la parte inferior cuáles son los destinatarios de nuestros mensajes, pero no tenemos opción alguna de poder modificar esa lista de contactos antes de poder enviar el mensaje. Así que en este aspecto la app va a ser bastante más flexible que hasta ahora, ya que no ha habido opción a poder editar este aspecto hasta ahora. Poco a poco WhatsApp está acelerando su volumen de actualizaciones con nuevas funciones casi todos los meses.

En las últimas semanas hemos conocido algunas características muy interesantes, como es el nuevo editor y creador de stickers en WhatsApp Web, que nos permite crear nuestros propios stickers, y que curiosamente no ha llegado a la versión móvil. Con ella podemos crear “pegatinas” a partir de la imagen que queramos. También hemos visto un nuevo editor de iconos de perfil para los grupos, que permite crearlos a partir de emojis y stickers con un fondo de color personalizado. Poco a poco las posibilidades van siendo mayores con la app que ahora pertenece a Meta, que hasta hace muy poco pertenecía a la red social Facebook.