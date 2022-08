WhatsApp: añadir participantes a un grupo será más difícil si no eres administrador

Los grupos son uno de los contenidos más populares de WhatsApp, no hay más que ver cómo son cada vez más numerosos y casi todos tenemos algún grupo de la app de mensajería al que pertenecemos, ya sea de familia, amigos o compañeros de trabajo. En los últimos días estamos conociendo diferentes informaciones relacionadas con los grupos y su futuro. Y es que parece uqe el poder de los porpios administradores va a ser más grande que nunca dentro de no mucho tiempo. Hoy hemos conocido la última de estas informaciones, que apunta a que no será tan sencillo acceder a un nuevo grupo.

Derecho de admisión

Mientras que en la actualidad prácticamente cualquier usuario es capaz de añadir a otro a un grupo del que forme parte, la realidad es que la app de mensajería está trabajando en una nueva función que limitará de forma importante este tipo de acciones. Ya que en la beta de Android se ha dejado ver una nueva “cartela” de información que viene a comunicar a los integrantes de un grupo que solo podrán ser aprobadas por los administradores.

Eso quiere decir que si no eres administrador no podrás añadir a nadie a un grupo. Por tanto, la llegada de nuevos participantes se verá muy limitada si el número de administradores del grupo no es extenso. Y es que depende mucho del tipo de grupo en el que nos encontremos, que será más o menos conflictivo este aspecto de añadir nuevos usuarios a un grupo. La función se ha dejado ver en la versión 2.22.14.6 de la beta de WhatsApp para Android. Aunque ya se sabía que algo estaba tramando al respecto la app de mensajería desde hace unas versiones más atrás.

Los administradores de los grupos están cobrando cada vez un mayor protagonismo a la hora de moderar estos. De hecho, hemos visto recientemente que también será posible elegir si se ocultan los teléfonos de los participantes en un grupo dentro de las futuras comunidades. Y es que tiene mucho sentido que WhatsApp le esté dando estos poderes a los administradores, cuando cada vez parecen más cercanas las comunidades, un formato que añadirá mucha más gente y participantes a los grupos en el futuro. Esta semana WhatsApp ha anunciado importantes novedades que llegarán muy pronto de manera oficial.

Como por ejemplo la posibilidad de que bloquear las capturas de pantalla en los mensajes efímeros, lo que dará mucho más sentidos a estos al ser imposible almacenarlos. Además, será más sencillo abandonar un grupo sin que nadie se entere, de forma más sigilosa, o evitar también que nos puedan ver en línea fácilmente, información que será más sencilla de ocultar que nunca a otros participantes. Sin duda muchas novedades que harán de esta app de mensajería algo mejor, ya que en los últimos meses sus rivales la han ido superando ampliamente en opciones.