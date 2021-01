WhatsApp: ahora será más seguro identificarse en su versión web o de escritorio

Son tiempos convulsos los que está pasando WhatsApp. La app de mensajería debe estar perdiendo bastantes usuarios desde que anunció sus nuevas condiciones de uso, que por otro lado han sido pospuestas a mediados de mayo. La realidad es que, aunque se vayan bastantes usuarios, no debería afectar demasiado a la app de mensajería, teniendo en cuenta que sus usuarios se cuentan por cientos o miles de millones. Así que puede que estemos más ante ruido mediático que a un problema real para WhatsApp. Mientras tanto la app de mensajería se sigue actualizando con nuevas características. Hoy precisamente WhatsApp ha anunciado en España que muy pronto vamos a poder iniciar sesión en la versión web de la app de manera más segura.

¿Cómo mejora la seguridad de este proceso?

Como sabéis, ahora cuando iniciamos sesión en la versión web de WhatsApp, necesitamos escanear un código QR generado por la propia app de mensajería en el escritorio, un código que se escanea desde nuestro teléfono. Pues bien, ahora WhatsApp ha anunciado que a lo largo de las próximas semanas se va a implementar un nuevo método que va a añadir una capa de seguridad adicional a todo este proceso. La idea de WhatsApp es que nuestros chats en estos medios estén igual de protegidos que en la versión móvil, en la que está todo protegido por los métodos biométricos habituales, como puede ser el Face ID en los iPhone o los lectores de huellas en muchos móviles Android.

Nuevo método de identificación | WhatsApp

Por tanto, la gran novedad es que cuando vayamos a iniciar sesión en la versión web, de Windows o Mac de WhatsApp, vamos a necesitar antes de iniciar el proceso, identificarnos en el teléfono con nuestra huella dactilar o con el rostro en el caso de contar con un Face ID o un método similar. De tal forma que, si nuestro móvil cuenta con estos elementos de seguridad, serán necesarios para iniciar la sesión en estas otras plataformas. Por tanto, de esta forma se evita que otras personas puedan acceder a nuestros chats en estos soportes, ya que necesitarían no solo nuestro móvil, sino unos datos biométricos de los que no pueden disponer para poder acceder. WhatsApp nos recuerda además que todo este proceso se realiza exclusivamente en nuestro móvil, y que WhatsApp no puede acceder a la información biométrica almacenada para este cometido.

Nuevo método de identificación en iOS | WhatsApp

Junto con el anuncio de esta función, que llegará a todos los usuarios durante las próximas semanas, WhatsApp ha anunciado que también se estrenará un nuevo diseño de estas versiones de WhatsApp Web en los dispositivos. Algo que se ha venido filtrando desde hace meses, toda una nueva interfaz multi dispositivo para poder utilizar nuestra cuenta de WhatsApp en otros dispositivos sin necesidad de estar vinculando permanentemente al teléfono. En cualquier caso, con estas mejoras, la seguridad para acceder a nuestras sesiones de WhatsApp en la web o escritorio, van a ser más estricta que nunca, ya que será prácticamente imposible que nadie pueda acceder a nuestra cuenta de esta forma.