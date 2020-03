La aplicación de mensajería sigue ofreciéndonos más novedades relacionadas con el funcionamiento de los chats. En esta ocasión con una información importante, la que nos recuerda que ya hemos bloqueado a un contacto. La verdad es que a veces es fácil olvidar que hemos bloqueado a alguien, por lo que la nueva función de WhatsApp es más que necesaria. Esta como es habitual ha llegado de momento a la versión beta de la aplicación, tanto para iOS como para Android. Te contamos cómo funciona y resolvemos una duda que seguro que te surge.

Nuevo mensaje para recordarnos que hemos bloqueado a alguien

Ahora en WhatsApp, cuando hayamos bloqueado a un contacto, vamos a poder ver en el mismo chat un mensaje advirtiendo de ello. Y lo que es mejor, vamos a poder desbloquearlo desde el mismo chat.

Como podéis ver en el tuit de WABetaInfo, que una vez más es el medio que ha descubierto esta función, el mensaje se muestra en el propio chat. Dentro de este se puede ver también el botón para desbloquearlo. Por tanto, desde este mismo chat vamos a poder desbloquear a este contacto si es lo que queremos. Ahora bien, hay una pregunta que se hacen muchos usuarios al respecto.

¿Podrá saber ese contacto que le hemos bloqueado?

Lógicamente siempre se busca la privacidad de las decisiones que hacen los usuarios de WhatsApp, y esta es una de esas situaciones. Ya que si lo que temes es que este mismo mensaje le aparezca a la persona que hemos bloqueado, la respuesta es que no es así. Cuando bloquees a alguien esa persona no va a saberlo en ningún momento. Solo podrá intuirlo cuando quiera hacernos una llamada o intente escribirnos y vea que no le respondemos, pero solo podrá ser una sospecha y no una confirmación a través de una notificación como esta.

Ahora puedes desbloquear desde el mismo chat | Tecnoxplora

Por tanto puedes bloquear a alguien con toda la seguridad de que no va a poder saberlo por ninguna evidencia que le de la app. Esta función ya está disponible tanto para los usuarios de Android como de iOS, por lo que si recuerdas tener algún usuario bloqueado, cuando entres en su chat vas a poder comprobar que sigue estándolo gracias a este mensaje. Un mensaje que puede parecer banal, pero que es más útil de lo que parece. Porque a veces bloqueamos a alguien, como se suele decir en caliente, y nos olvidamos de desbloquearlo pasado un tiempo.

Este recordatorio es una buena herramienta para saber quién está bloqueado, y lo mejor de todo, para poder desbloquearlo de manera rápida y sencilla. Ya que de esta manera podemos hacerlo sin salir del chat. Por lo que será más difícil que se nos olvide esta situación. En cualquier caso, lo mejor es no bloquear a nadie, y en caso de que nos envíen mensajes o nos llamen, es suficiente con ignorarlo, porque como sabéis, muchos de estos bloqueos responden a situaciones muy puntuales que tan rápido como se desencadenan, desaparecen después.