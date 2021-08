WhatsApp: ahora puedes escuchar las notas de voz antes de enviarlas

La app de mensajería de Facebook está actualizándose a gran velocidad en los últimos tiempos, y prueba de ello es que os hablamos de dos o tres novedades cada semana, al menos a eso nos están acostumbrando. Es el caso que nos ocupa ahora, y que nos desvela interesantes novedades sobre las notas de voz dentro de la app de mensajería. Y es que hemos conocido una nueva actualización que mejora el uso de esta funcionalidad tan popular de la app de mensajería. Y lo hace con una funcionalidad que ya podía haber implementado WhatsApp desde hace años, porque muchos nos la hemos estado jugando literalmente enviando notas de voz que no sabíamos cómo habían quedado, algo que no volverá a pasar con esta novedad.

¿Cómo cambian las notas de voz?

Las notas de voz en sí no cambian, y seguirán siendo uno de los métodos más populares para comunicarnos con otras personas. Pero sí la manera en que las enviamos a otras personas. Hasta ahora había que aventurarse, grabar la nota de voz, y enviarla sin una comprobación previa de lo que iba a llegar. Había que pulsar sobre el botón de grabación mientras esta se llevaba a cabo, y en el momento de dejar de pulsar este botón se enviaba automáticamente el audio a la persona al otro lado de la conversación. Ahora esto cambia por fin, y antes de enviar la nota de voz vamos a tener la oportunidad de escucharla de nuevo.

Esto quiere decir que podremos decidir si enviar la nota de voz o bien desecharla porque creamos que no reúne las características que esperábamos. A veces no nos gusta la entonación, o nos trabamos en lo que decimos, y por qué no, lo mejor es siempre evitar estos casos y enviar una nota de voz que se adapte a la imagen que queremos que se proyecte de nosotros mismos con ella. Esta novedad ha llegado de momento a la versión beta de la aplicación para iOS, concretamente a través de la versión 2.21.170.15 en Testflight. Pero hay otra novedad en esta actualización relacionada precisamente con las notas de voz, y tiene que ver con la interfaz de esta.

Y es que mientras estemos grabando la nota de voz, ahora veremos unas ondas de sonido que nos confirmarán que estamos grabando la nota, algo que hasta ahora no quedaba demasiado claro. Básicamente porque cuando grabábamos la nota de voz lo único que veíamos correr era el reloj con la longitud de la nota de voz, pero nada de ondas que nos mostraran qué es lo que estamos grabando. Unas ondas de audio que no parecen simple decorado, y que alteran su aspecto en base a las ondas de sonido reales que se generan al hablar mientras grabamos las notas. Unos cambios que como es habitual aún tendrán meses por delante para llegar primero a la beta de Android y en segundo lugar a las versiones estables de la app. Sin duda una de las mejores características que podían llegar a las notas de voz de la app.