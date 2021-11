WhatsApp: ahora es más sencillo chatear con un negocio

Poco a poco Meta, otrora Facebook, va cumpliendo su objetivo de obtener una mayor rentabilidad de su plataforma estrella, WhatsApp, por la que invirtió varios miles de millones de dólares hace ya un lustro. Esto pasa por darle más protagonismo a las empresas, para que puedan desarrollar sus negocios en la app de mensajería, y así también aportar ciertos ingresos a esta, de los que está bastante necesitada. Para ello los usuarios habituales deben acostumbrarse a interactuar con las empresas, y lógicamente cuanto más sencillo sea hacerlo, más a menudo lo harán. Hoy hemos conocido una novedad de la app que va encaminada precisamente a ello.

Reconoce fácilmente un negocio

Hay que reconocer que es uno de los aspectos más confusos de la aplicación de mensajería. No solo porque a día de hoy no son muchas las empresas que nos contactan a través de la app, sino porque además cuando lo hacen no es muy sencillo saber que efectivamente estamos ante una empresa. Pues bien, ahora con la novedad que hemos conocido sobre WhatsApp, no va a quedar duda de que quien nos ha contactado es una empresa, un negocio, y no una persona particularmente. Porque ahora aparece de forma clara en la pantalla que estamos ante una de estas cuentas.

Como se puede ver en la imagen que ha compartido WABetaInfo, en la parte inferior de la pantalla podremos encontrar un nuevo ”banner” en el que pone “esta cuenta de empresa no está en tus contactos” y debajo dos botones, uno para bloquearla, y otro para añadirla a los contactos. Por tanto, si una empresa con la que tenemos alguna transacción en curso nos contacta a través de WhatsApp, podremos comprobar aquí que se trata de una organización y no de una persona. También en el caso de que se trate de un contacto no autorizado, una empresa que quiere contactar con nosotros solo para fines publicitarios sin haberlo pedido nosotros, tendremos más sencillo el bloquearla y pasar a otra cosa.

De esta forma poco a poco vamos conociendo de manera más sencilla qué cuentas pertenecen a negocios. También se espera que los iconos de perfil de las empresas sean diferentes, y en lugar de redondos, tengas un aspecto cuadrado, algo que en la lista de chats nos permitirá diferenciarlos mejor. La verdad es que la adopción de WhatsApp por parte de las empresas todavía es tímida, y si lo hacen muchos consumidores ni se enteran de que tienen estos canales de comunicación a su alcance para hablar con la empresa. Por tanto, WhatsApp todavía debe invertir mucho para aumentar el uso de su app con fines empresariales.

Ya se pueden hacer muchas cosas con una cuenta de empresa. Los clientes podemos consultar catálogos, y hacer pedidos sin salir del chat, incluso pagar las compras cómodamente desde la aplicación. Pero de momento es algo bastante minoritario, que no sabemos a ciencia cierta si irá a más en el futuro o será más predominante en determinados países, en España de momento no ha calado mucho.