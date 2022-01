WhatsApp se actualiza con muchas novedades en los iPhone

La app de mensajería de Meta sigue actualizándose para añadir interesantes funciones a sus usuarios. Y como sabéis, las versiones tanto de iOS como de Android evolucionan a un ritmo diferente. En este caso se trata de la versión de iOS, que está recibiendo una nueva actualización que mejora muchos aspectos de la aplicación, y añadiendo diversas novedades que afectan a partes muy diferentes de ella. Estamos hablando por ejemplo de que la app es ya compatible con uno de los nuevos modos que ha estrenado la última versión del sistema operativo.

Compatible con el modo “Focus Mode”

iOS 15 ha estrenado un nuevo modo para los dispositivos de la marca, que básicamente es algo similar a un modo “no molestar” que permite seleccionar qué apps pueden enviarnos notificaciones y modular cómo se manifiestan estas. Es un modo que cuenta a su vez con otros modos como no molestar, dormir, personal y trabajo. En estos distintos modos las notificaciones de las apps se ven limitadas para poder ofrecer ese modo concentración en el que realmente se ha convertido esta novedad de iOS 15.

Y es que la versión 2.22.2.75 de WhatsApp llega con la compatibilidad con este nuevo modo de Apple, por lo que cuando adoptemos alguno de estos modos del Focus Mode, WhatsApp también se sumará a él, y nos ofrecerá una experiencia de uso más adecuada a la situación y entorno en el que nos encontremos. Esta es una de las principales novedades que trae esta versión a los usuarios de WhatsApp en los iPhone. Pero hay otras novedades no menos importantes. Como por ejemplo la posibilidad de pausar y reanudar la grabación de una nota de voz.

Por tanto, si no estamos contentos con lo que estamos grabando, no tenemos por qué borrarlo necesariamente, sino que podemos elegir pausar la grabación y seguir donde lo hemos dejado antes de enviarla. Otra de las novedades que llegan con esta versión tiene que ver también con las notificaciones, aunque más bien con el modo en el que estas se muestran. Porque ahora va a ser posible ver junto a cada una de estas notificaciones la foto de perfil del contacto o del grupo desde el que se envía el mensaje. De tal forma que cuando veamos que llega un nuevo mensaje, no solo veremos el nombre de quien lo hace, sino que es posible que lo reconozcamos antes viendo la imagen de perfil de este.

Una serie de novedades que irán llegando poco a poco a todos los usuarios con esta versión de la app instalada en sus iPhone. Como ya sabéis, la actualización a esta versión de la app no garantiza siempre los cambios, ya que algunos de ellos a veces pueden ser más perezosos y tardar algo más de tiempo en hacerse realidad. Pero lo cierto es que en el sumario de novedades de la aplicación ya aparecen estas características, y como tal, hay que esperarlas en el iPhone. Recuerda tener siempre actualizado a la última versión del sistema operativo tu iPhone para acelerar la llegada de las novedades.