WhatsApp: el 82% de los españoles aceptarán las nuevas condiciones

Estamos solo a dos días para que llegue la fecha límite dentro de la que tendremos que aceptar las nuevas condiciones de privacidad de WhatsApp. Como sabéis estas condiciones han sido muy polémicas desde que se lanzaron en su momento, hace ya varios meses. Primero fue el 8 de febrero la fecha límite para aceptarlas, y ahora es el 15 de mayo. A lo largo de este tiempo hemos visto cómo muchos usuarios se han pasado a otras apps alternativas para no seguir adelante con estas condiciones. Incluso en los últimos días hemos conocido también que en Alemania han detenido la aplicación de estas condiciones. Ahora nos hacemos eco de un estudio de Appinio, que nos da un dato muy interesante sobre la aceptación de estas condiciones en España.

En España habrá una aceptación elevada de las condiciones

Este estudio de la plataforma de investigación Appinio ha sido compartida por Europa Press, y nos ha dado algunos detalles muy interesantes acerca de cómo aceptan los españoles estas nuevas condiciones. Según este estudio, un 82% de españoles aceptarán las nuevas condiciones de la app de mensajería, aunque como podemos apreciar en otros aspectos de este estudio parece que esta gran aceptación tendrá más que ver con el desconocimiento de las implicaciones que supone. De hecho el 64% de las personas de entre 15 y 65 años consultados ha asegurado que desconoce la existencia de estas nuevas condiciones, y que a partir del 15 de mayo entrará en vigor.

Descubre qué fue lo primero que escribiste en WhatsApp | Foto de Gilles Lambert en Unsplash

Además señalan que el 46% de los encuestados no sabe exactamente hasta qué punto la app puede acceder a nuestros datos, que es precisamente uno de los aspectos más polémicos. De entre todos los encuestados, el 77% está preocupado por la manera en que se puedan tratar esos datos, algo que precisamente viene del propio desconocimiento del contenido de las condiciones de privacidad.

Aceptar para seguir utilizando WhatsApp

Un dato interesante es que el 63% de los encuestados va a aceptar las nuevas condiciones simplemente para poder seguir utilizando WhatsApp con todas funcionalidades. Porque recordemos que el mismo día 15 de mayo no, pero si no aceptamos estas condiciones en las siguientes semanas se irán reduciendo las funcionalidades de las cuentas. De todos los encuestados el 67% tiene a su familia y amigos en la app de mensajería, mientras que el 38% ya está familiarizada con la interfaz y uso de la app. Por tanto es evidente que no solo por la pérdida de funciones, sino que el día a día en la app y los contactos que tienen los encuestados en la app son la gran justificación para aceptar las nuevas condiciones.

Así que de todos los encuestados solo será un 18% el que no acepte las nuevas condiciones al considerarlas inaceptables. Recordemos que a efectos prácticos el grueso de estas nuevas condiciones no tendrá efecto para los usuarios europeos, ya que la directiva de la Unión Europea prohíbe la cesión de datos de los usuarios de la manera que está planteada en estas condiciones de WhatsApp.