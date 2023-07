WhasApp: ahora es más sencillo elegir el sticker ideal para cada conversación

Los stickers son una forma divertida y amena de darle un toque desenfadado a una conversación de WhatsApp. Y como ocurre con los emojis, tenemos decenas de ellos disponibles en la app de mensajería de Meta. El problema es que no siempre tenemos todos a mano, o mejor dicho, no es tan fácil encontrar ese sticker ideal para cada conversación, siempre y cuando no invirtamos un precioso tiempo en buscarlo. Pero como nos hemos dado cuenta ya estos últimos días algunos usuarios, eso está cambiando para bien.

Nuevas sugerencias de stickers

Es algo de lo que nos hemos dado cuenta en los dos últimos días, y que la verdad nos tenía algo desconcertados. Pero ahora hemos comprobado que detrás había una nueva función de WhatsApp. Concretamente se trata de sugerencias de stickers. Esto es algo que ya existía, pero que ahora se muestra en otra parte diferente de la aplicación. Mientras que hasta ahora se nos sugerían stickers al buscarlos, en esta ocasión se trata de algo diferente.

Porque las sugerencias de stickers aparecen directamente cuando seleccionamos un emoji en la aplicación. Por ejemplo, seleccionas un emoji de cara sonriente en el teclado, y al aparecer este en la barra de composición de mensaje, vemos de manera automática cómo aparece en la parte superior de esta una sugerencia o varias de stickers. Si decidimos pulsar sobre ella, se mandará automáticamente ese nuevo sticker que nos han sugerido. Así que es una forma de tener siempre presente qué sticker podría adaptarse mejor al mensaje que estamos a punto de enviar en ese momento.

Así que se trata de una nueva manera de sugerirnos nuevos contenidos en forma de sticker, y de que siempre seamos capaces de dar con el adecuado para cada situación. Esto seguramente se deba a que Meta quiere aumentar el uso de los stickers en los mensajes de WhatsApp. Y puede ser cierto su planteamiento y la manera de atajarlo. Porque la realidad es que a algunos a veces se nos olvida que existen los stickers. Y esta es quizás la mejor manera de mostrarnos que también hay un sticker que se puede adaptar rápidamente al mensaje que queremos enviar.

Estos cambios se han dejado ver en la versión beta de Android, concretamente de la 2.23.14.16. Nosotros hemos comprobado que esto lleva disponible al menos desde ayer. Por lo que parece que dentro de los usuarios de la beta no hay restricciones, y con que tengamos esta instalada ya podremos acceder a estas interesantes sugerencias de stickers. La realidad es que de esta manera es más probable que terminemos usando los stickers, aunque quizás no tanto como los emojis. La realidad es que el sticker no siempre encaja bien y puede llegar a ser demasiado grande y pesado en algunas conversaciones.

Mientras, WhatsApp sigue preparando nuevos modos para poder utilizar la app de mensajería en varios dispositivos. Si ya lo hace en varios móviles con la misma cuenta, ahora esperamos que dentro de poco esté el método inverso. Que podamos usar varias cuentas de WhatsApp en un solo móvil, eso es algo que está más cerca que nunca de ser una realidad.