Las videollamadas de WhatsApp Web cada vez están más cerca

La versión para la web de WhatsApp es una de las que más utilizamos, de hecho podría aventurarme a decir que personalmente la utilizo más que la del móvil, ya que es la que tengo activa mientras trabajo. Hace poco que WhatsApp ha añadido la posibilidad de hacer una [[LINK:INTERNO|||News|||5ebe9b877ed1a8470a02d943|||“Room” de Facebook Messenger ]]para poder acceder a videollamadas, pero lo que es este tipo de llamadas por defecto no están disponibles. Pero es algo en lo que trabaja WhatsApp, tal y como hemos podido ver en la última actualización de su versión beta para la web, una vez más con funciones que están ocultas para los usuarios.

Botones para estas videollamadas en desarrollo

La realidad es que la versión web de WhatsApp no adolece solo de no contar con llamadas de vídeo, sino también de las llamadas de voz. Pero como vemos ahora en la versión de WhatsApp Web 2.2025.5, han aparecido los iconos que serían los encargados de poder realizar este tipo de llamadas. Tenemos un nuevo grupo de iconos, que se situarían en la parte superior derecha, junto al actual icono de lupa y de ajustes. En esta zona veríamos dos iconos nuevos, uno de llamadas de voz y un segundo de videollamadas en la parte derecha. Por tanto es evidente que siendo una funcionalidad oculta, la app de mensajería trabaja en brindar estas videollamadas y llamadas de forma nativa.

Otras novedades

En esta misma versión de WhatsApp Web se han dejado ver otras novedades de menor calado, como unos nuevos iconos de adjuntos. Estos nos parecen prácticamente iguales a los actuales, el que más cambia es el de la fotografía, pasando de un fondo multicolor a otro magenta, y que todos adoptan un diseño de fondo con un doble tono de color similar. Junto a esta novedad, también se ha dejado ver una nueva pantalla de carga de mensajes. Esta seguramente se utilice cuando utilicemos una cuenta de WhatsApp en varios dispositivos, una funcionalidad que como hemos visto está bastante avanzada ya, por lo que como en el caso de las videollamadas, nos puede estar dando pistas de un lanzamiento cercano de esta funcionalidad.

Como en los anteriores casos, se tratan de funcionalidades que están ocultas en la beta, pero que solo pueden ser descubiertas buceando a través del código de la aplicación. En cualquier caso es lógico que WhatsApp trabaje en las llamadas y videollamadas para la versión web, porque sobre todo en los tiempos que corren donde se fomenta la distancia social esta es una herramienta básica para poder mantenerla. Y el “apaño” que ha hecho WhatsApp introduciendo un acceso directo a Rooms no nos parece lo más serio, ya que existiendo una tecnología de videollamadas disponible en la versión móvil, no tendrían por qué recurrir a una app de terceros, aunque sea también en este caso de Facebook. Aunque como ya os hemos contado algunas veces, hay otras alternativas para hacerlas desde el ordenador. Veremos cuándo llegan las videollamadas a WhatsApp Web, pero desde luego parece que no van a tardar mucho, esperemos que no tengamos que utilizarla en un nuevo confinamiento.