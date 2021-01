Los usuarios de la cámara de Google pierden una importante función de WhatsApp

Queramos o no WhatsApp sigue estando en boca de todos por muchas razones, ya sea por sus nuevos términos y condiciones de uso, o por las novedades que van llegando a la app más o menos con asiduidad. Pero hoy nos hacemos eco de algo que, en lugar de ser una novedad o una nueva funcionalidad, supone exactamente lo contrario, una involución en toda regla. Algo que van a notar y mucho los usuarios que utilicen a diario la cámara de fotos de Google, que no son pocos entre los usuarios de móviles Android. Una de las funciones que más han utilizado de la app relacionada con WhatsApp curiosamente ha dejado de funcionar.

Desaparece la función para compartir fotos con WhatsApp

Hasta ahora los usuarios la cámara de Google había disfrutado de una funcionalidad específica para poder compartir de manera más sencilla y rápida las fotos que se hacen desde esta app de cámara. La función llamada Social Share no es compatible solo con WhatsApp, sino con cualquier otra app instalada en nuestro móvil. De hecho, se pueden elegir hasta tres apps diferentes para poder compartir a través de ellas las fotografías. Una de las favoritas de los usuarios hasta ahora era WhatsApp, y decimos hasta ahora porque parece que WhatsApp ha acabado de un plumazo con la compatibilidad con esta función de la cámara de Google.

Según hemos conocido gracias a 9to5Google, la versión 2.21.1.13 ya no es compatible con la función Social Share de la cámara de Google, o al menos eso es lo que se desprende del simple hecho que ya no se pueda seleccionar a WhatsApp de entre el listado de apps disponibles para añadir a esta funcionalidad. Es evidente que esto es así porque precisamente al instalar la última versión inmediatamente anterior de WhatsApp la función aparece de nuevo. Por lo tanto, no es un problema de la cámara de Google, que además hace más tiempo que no se actualiza respecto de WhatsApp. Por tanto, solo caben dos posibilidades, que sea un error de la app de mensajería, o que deliberadamente se haya eliminado la posibilidad de utilizar la app con la cámara de Google.

Algo que no tendría demasiado sentido teniendo en cuenta que es una función que fomenta el uso de la app de mensajería de Facebook. Sea como fuere no hay más pruebas que las existentes, y por tanto no hay comunicación oficial por parte de WhatsApp al respecto, y no parece que la vaya a haber.

¿Qué hacer para recuperar esta funcionalidad?

Lo único que vamos a necesitar es volver a una versión anterior de WhatsApp. El problema es que no es algo sencillo, ya que implicará tener que restaurar todos los mensajes, ya que habrá que desinstalar la app, descargar la versión anterior desde un repositorio como el de ApkMirror, y por último volver a instalar restaurando los chats. Lo más sencillo es que si no has actualizado aún WhatsApp te mantengas en la última versión funcional, y esperar a nuevas noticias de qué ha pasado con esta funcionalidad.