Con la última novedad de WhatsApp no te dejarás ningún mensaje a medias

Quien no se ha escrito casi al completo un mensaje de WhatsApp, y por alguna razón lo ha terminado perdiendo de vista por no se sabe qué circunstancia. Desde hace años contamos en los correos electrónicos con una funcionalidad que nos permite acceder a borradores de mensajes que finalmente no se han enviado. Pues bien, ahora WhatsApp incorpora de forma definitiva una función muy similar, con la que seguramente va a ser menos habitual que nos dejemos algún mensaje por el camino sin enviar.

Llegan los borradores a WhatsApp

Así lo ha anunciado hoy la app de Meta, gracias al canal de Mark Zuckerberg, que los borradores ya son una realidad para los chats de la aplicación. Estos se van a poder mostrar de una manera bastante sencilla en la sala de chats, y nos va a permitir poder ver siempre de un solo vistazo si hay alguno de estos borradores pendientes. Y es que esta nueva función indicará claramente cuando un mensaje que hemos escrito es un borrador, y por tanto no se ha enviado aún.

Borradores de WhatsApp | Meta

Para ello, a partir de ahora, cuando llegue la actualización, veremos como un mensaje que no se ha enviado todavía se marcará con la palabra Borrador en color verde. Y si no es suficiente, esta función también llevará los chats con mensajes en borrador directamente a la parte superior de la sala de chats, por lo que, de un vistazo, nada más entrar a la sala de chats, vamos a poder ver todos aquellos mensajes que todavía no se han enviado en la parte superior.

Así, con esta nueva función, olvidarse de terminar un mensaje será prácticamente imposible, porque siempre vamos a ver en esa parte superior de la pantalla todos esos mensajes que nos hemos dejado a medio camino sin pulsar el botón de enviar. De momento Meta ha anunciado la disponibilidad de esta funcionalidad en la app, y por tanto entendemos que ya debe estar llegando a todos los usuarios de la aplicación en su versión estable.

Y es que quienes contamos con la Beta ya habíamos accedido a esta función hace bastantes meses. Tanto en la versión móvil como en la de escritorio, ya que como hemos visto, se guardan automáticamente los borradores, y la verdad que es algo extremadamente útil, ya que con esta función nos ahorramos de tener que estar escribiendo dos veces los mensajes, y tenemos perfectamente localizados.

Así que es de esperar que en cuestión de horas o días esta actualización con la nueva función de borradores totalmente activa. Así que como veis ya no hay excusa para retomar los mensajes donde los dejamos, y sin tener que hacer nada, ya que WhatsApp detectará automáticamente todos aquellos mensajes que no se han enviado y automáticamente los convertirá en un borrador.