Twitter prepara estos cambios para parecerse más a Facebook

¿Os acordáis cuando Facebook copiaba de Twitter algunas funcionalidades para su timeline? Aquellos tiempos quedaron atrás y, después de que Twitter cambiara su “fav” por “like” podríamos decir que la “facebookización” de Twitter comenzó de manera imparable.

Ahora, la directora de gestión de productos de Twitter, Sara Haider, explicó en una entrevista realizada por Engadget durante el CES de Las Vegas, que la compañía estaba explorando nuevas opciones de conversación entre los usuarios y que, para probarlas, necesitaba voluntarios, usuarios que quisieran ser “beta tester” para que la compañía pudiera lanzar sus novedades a un selecto grupo de ellos y que probaran el alcance de estas.

Durante la conversación, Haider desgranó alguna de esas novedades que se verán muy pronto en la aplicación móvil de Twitter. De este modo, según explica, las conversaciones cambiarán de formato, adquiriendo un aspecto más de burbuja para que sean más amables entre los usuarios y visualmente más atractivas. Habrá que ver si lo de “más amables” también se refiere a que haya menos odio en la red de microblogging.

Por otro lado, en el nuevo Twitter también habrá una opción para que los usuarios marquen el estado en el que se encuentran: conectado o no conectado, o en un determinado lugar, o haciendo alguna acción o viendo alguna película, etc., exactamente igual que ya ocurre en Facebook o en Google Hangouts. Así, cada uno podrá ver si la persona con la que quiere tuitear en privado se encuentra en ese momento online o no.

Otro de los cambios que se verán en breve será la sugerencia, por parte de Twitter, de tuits para sus usuarios; es decir, será la propia herramienta quien sugiera a los usuarios qué pueden poner en el timeline. De este modo, explican, se “romperá el hielo” de una manera más sencilla. Tiene sentido: si no sabes qué poner, Twitter te da un empujoncito para que lo hagas.

¿Y sobre la herramienta para editar tuits publicados, Haider? Según la directiva de Twitter, “nada que comentar al respecto”, aunque sea una de las mayores demandas de los usuarios de Twitter y que por ejemplo Facebook o Instagram ya tiene implementado desde hace tiempo.