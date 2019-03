Twitter podría dejar de enseñarte los tuits de forma cronológica

La red social de los 140 caracteres no para de experimentar. Si hace apenas unos días anunciaban que las imágenes que tuiteen los usuarios no aparecerán recortadas, y después del revuelo provocado por la sustitución de la estrella por el corazón, ahora Twitter plantea cambiar la forma de presentar los tuits.

Tal y como han descubierto algunos tuiteros que ya habrían tenido acceso a esta nueva característica, el orden cronológico ya no sería el criterio de Twitter para presentar el contenido compartido por sus usuarios.

Si bien la red social del pájaro azul lleva tiempo trabajando en esta posibilidad, parece que ahora va a por todas: cambiaría el orden cronológico por la importancia o la calidad de los tuits que aparecen en el ‘timeline’ de sus usarios.

.@Support .@twitter why is my timeline out of order? It's really hard to follow pic.twitter.com/xTF81Aq43b