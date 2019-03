Twitter ocultará directamente los mensajes de los trolls

En un comunicado en su blog oficial, Twitter ha hecho públicas las acciones que emprenderán de manera inmediata para erradicar, de una vez por todas, uno de los principales puntos débiles de Twitter: los trolls.

Según la plataforma de microblogging, la idea es reforzar su defensa de la libertad de expresión y que cada usuario pueda ver las distintas caras de una misma noticia para elaborarse su propia opinión, algo que, según aseguran, “se pone en peligro cuando el abuso y el acoso ahogan y silencian esas voces”.

Las medidas son:

1. Mejoras en el reporte de tuits abusivos: permite reportar tuits que te han mencionado, incluso si el autor que los ha hecho te ha bloqueado. Antes esta opción no existía y, una vez que alguien te bloqueaba, ya no podías interactuar de ninguna manera con él, ni siquiera para bloquearlo.

2. Detener la creación de nuevas cuentas abusivas: Twitter ha detectado que muchos de los usuarios que son suspendidos por abuso o acoso se vuelven a abrir cuentas a los pocos minutos, horas o días. Según esta nueva actualización, desde Twitter trabajarán para identificarlos y banearlos permanentemente.

3. Introducción de la búsqueda segura: si no hay publicidad, si nadie hace caso a estos trolls, terminarán desapareciendo. Por eso desde Twitter van a implementar mayor seguridad a la hora de hacer búsquedas de términos, de tal manera que lo que pueda resultar ser sensible no aparezca en las búsquedas. Los tuits de usuarios que hayan sido bloqueados o enmudecidos tampoco aparecerán.

4. Desplome de los tuits y respuestas de baja calidad: muchos trolls, por definición, no saben articular frases con muchas palabras, así que Twitter va a atacar los tuits y las respuestas de baja calidad, dándoles menos visibilidad en las búsquedas. Seguirán estando disponibles para aquel que los quiera leer pero, por defecto, se verán menos.

En definitiva, estos cuatro cambios de Twitter no dejan de ser una actualización de su algoritmo para intentar luchar contra una de las principales lacras que ha provocado denuncias y abandonos por la falta de control existente.