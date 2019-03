Twitter lanzará stickers para tus fotos y así seguirle el juego a Snapchat

La red social del pajarito azul ha anunciado su última novedad: ahora, los usuarios podrán añadir a las fotos que tuiteen ‘stickers’ para decorar las imágenes y, además, hacer clic en ellos para ver qué otros usuarios han utilizado las mismas pegatinas.

La red social de los 140 caracteres no cesa en la presentación de novedades: si ya permite escuchar música de Spotify sin necesidad de salir del ‘timeline’ y sus vídeos pueden ser algo más largos, ahora Twitter anuncia la llegada de ‘stickers’.

“Pronto, se podrá navegar por nuestros paquetes de ‘stickers’ para unirse a conversaciones en tiempo real y seleccionar de la librería cientos de ‘emojis’ para que tus fotos sean más divertidas”, han explicado desde el blog de la propia red social.

De esta forma, cuando un usuario publique una foto en Twitter, la red social dará la posibilidad de añadirle a la imagen pegatinas de todo un catálogo en el que habrá emoticonos, accesorios y todo tipo de decoración para acompañar nuestra instantánea. Por si fuera poco, desde la red social han explicado que los ‘stickers’ harán las veces de ‘hashtags’ y, al tocarlos podremos ir hasta otros tuits publicados por otros usuarios con las mismas pegatinas.

Desde Twitter aseguran que esta nueva característica estará disponible en las próximas semanas, tanto para los usuarios de la aplicación de Android como para aquellos que hagan uso de la ‘app’ para iOS.

Coming soon! Unleash your creativity by adding fun #Stickers to your photos on Twitter: https://t.co/Ph92Oivyhy pic.twitter.com/NZoM6nHenD