Twitter te dirá a qué usuarios deberías dejar de seguir

Si eres un usuario activo de Twitter, seguro que has encontrado muchas cuentas interesantes en el apartado A quién seguir, el módulo donde aparecen sugerencias de perfiles que habitualmente tratan temas afines a los tuyos. Ahora, la red social de microblogging está pensando en ofrecerte otro apartado similar, pero llamado A quién dejar de seguir, en el que podrás repasar de un vistazo las cuentas con las que menos interactúas para hacer unfollow a aquellas que te hayan dejado de interesar.

Esta nueva característica no se trata de un rumor, sino de una prueba real que se ha llevado a cabo durante unos días. Twitter ha confirmado a los chicos de Slate que ha estado probando la función recientemente. “Sabemos que la gente quiere un timeline relevante en Twitter. Una manera de conseguir esto es no seguir a las personas con las que no se relacionan regularmente”, explicaba un portavoz de la red social. “Hicimos una prueba increíblemente limitada para mostrar las cuentas con las que la gente no estaba involucrada para comprobar si les gustaría dejar de seguirlas”.

En este ensayo participó una pequeña fracción de usuarios, que durante unos días pudieron ver un módulo donde se mostraba las cuentas a las que deberían dejar de seguir. De hecho, algunos de ellos compartieron capturas de la nueva función, entre ellos Matt Navarra, consultor independiente de Social Media, o Tim Fernholz, reportero de Quartz.

Como puedes ver en las imágenes que han compartido, el nuevo apartado señala que “no necesitas seguir a todo el mundo para saber lo que está pasando. Asegúrate de que solo sigues a las personas que hacen que Twitter sea genial para ti”. Y bajo este texto se puede ver la lista de cuentas con las que se tiene menos trato.

Twitterha destacado que con esta función no pretende juzgar el valor de la cuenta de nadie, y que aparecer en la lista de personas a las que dejar de seguir solo significa que a determinados usuarios no les resulta interesante tu perfil porque no interactúan contigo.

No obstante, de momento solo se ha tratado de una prueba. No está claro si la característica llegará al público general y, en caso de hacerlo, se desconoce la fecha en la que estaría disponible.